Estos son los libros que más se están leyendo en A Coruña: "La policíaca e histórica es lo que más triunfa"

Con la llegada del verano el tiempo disponible para leer aumenta y eso se ha notado en A Coruña, donde los préstamos para adultos han aumentado en las bibliotecas y la feria del libro acaba de cerrar otra exitosa edición.

Desde la federación de librerías, encargada de organizar la feria, indican que en la literatura para adultos el libro más vendido es Comerás flores, de la gallega Lucía Solla.

En segundo lugar está O país invisible y su versión en castellano, del también gallego Arturo Lezcano. En tercera posición está La mala hija, de Pedro Martí.

Begoña Couceiro, de la librería Couceiro, indica precisamente que como este último, las novelas de intriga fueron de lo más vendido en su puesto.

"La novela policíaca y el thriller es lo que más triunfa. También es de lo que más se publica. Además también se vende mucha novela histórica y romántica", indica.

Además del título de Martí, destaca la obra de Arantza Portabales y del gallego Francisco Narla, autor de Ultreia y quien estuvo presente en este puesto con una firma de libros. También pasó por aquí la gallega Sibila Freijo con su título Ponme otro vino que aún te veo feo.

Desde el puesto de la librería Lume, Rober Cagiao también destaca el misterio como uno de los géneros con más tirón.

"El thriller siempre tira muchísimo y la novela intimista también", explica. Y dentro de ellos, destacan voces gallegas como Pedro Feijoo o Ana Viéitez.

Suyo es precisamente uno de los libros más vendidos en este puesto, Pacto de silencio, así como Agua pasada de Rodrigo Carretero.

El librero destaca el buen volumen de ventas, con entre 30 y 40 ejemplares en los títulos más demandados, y también el gran interés por libros en gallego, que ocuparon un 60% de sus ventas.

"Las firmas también influyen", asegura, citando como ejemplo a Lidia G. Merenciano.

En general, Begoña Couceiro resume los días de feria con una valoración positiva, especialmente con unos "primeros días espectaculares".

"Las firmas son un plus porque atraen la atención del público. Fuera de eso, lo que vendes en la feria y lo que vendes en la librería es lo mismo", coincide también ella.

En la literatura infantil, lo más vendido en esta edición de la feria del libro fue Anna Kadabra de Pedro Mañas, Colección do berce á lúa de Antonio Rubio y Óscar Villán y Bruxas e dragóns de Ledicia Costas.

Una red de bibliotecas "referente por su calidad, proximidad y capacidad de innovación"

De manera paralela, en las bibliotecas destaca el escritor David Uclés.

Sus obras La península de las casas vacías y La ciudad de las luces muertas han entrado directas al top 10 de lo más prestado en el mes de julio, ocupando la cuarta y sexta posición.

El número uno lo ocupa La muy catastrófica visita al zoo de Joël Dicker, seguida de La ley de Rodrick (Diario de Greg II) de Jeff Kinney. Marta Jiménez Serrano cierra el podio con Oxígeno.

El top se completa con el cómic Coraje de Raina Telgemeier (5ª posición), la novela gráfica Drama de Raina Telgemeier (7ª posición), Punto de araña de Nerea Pallares Vilar (8ª posición), Asasinato na casa rosa de Arantza Portabales (9ª posición) y Sobre Dios: pensar con Simone Weil de Byung-Chul Han (10ª posición).

Desde las bibliotecas coruñesas destacan que en el mes de julio han aumentado los préstamos de libros para adultos, registrando así un cambio de hábitos con la llegada del verano.

En lo que va de año el top 10 es ligeramente diferente.

El libro más prestado en lo que va de 2026 es el cómic Policán de Dav Pilkey, seguido de La muy catastrófica visita al zoo de Joël Dicker y el también cómic Coraje de Raina Telgemeier.

Completan la lista Mil cosas de Juan Tallón, La península de las casas vacías de David Uclés, Tocado y hundido (Diario de Greg XV) de Jeff Kinney, Mulleres que viven xuntas de Abril Camino, La grieta del silencio de Javier Castillo, Onde nacen as bestas de Pedro Feijoo y Corre corre, cabaciña de Eva Mejuto.

En este sentido, el concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, pone en valor el trabajo de las bibliotecas y que "detrás de cada préstamo hay una persona que decide leer, descubrir y ampliar su mirada".

El edil destaca también la diversidad de libros que forman parte de lo más prestado, subrayando el éxito de novelas gráficas y cómics, así como la literatura infantil.

"Estos resultados no son fruto de la casualidad. Son consecuencia del magnífico trabajo desarrollado por todo el personal del Servicio Municipal de Bibliotecas, que conoce los públicos, selecciona los fondos con criterio y mantiene una programación atenta a las nuevas tendencias y a las necesidades de cada barrio", añade.

Por eso, define a las bibliotecas coruñesa como "una red que es referente por su calidad, proximidad y capacidad de innovación".

Recientemente el Concello ha reforzado los fondos bibliográficos y audiovisuales para "seguir renovando la oferta y atender la diversidad de intereses de la ciudadanía".