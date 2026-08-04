El Centro de Arte Fundación María José Jove continúa su proyección internacional desde Galicia

El Centro de Arte Fundación María José Jove (FMJJ) cierra el curso 2025-2026 consolidando su posición como espacio de referencia para la creación, el pensamiento crítico, la formación y la difusión del arte contemporáneo desde Galicia. A lo largo del último año, bajo la dirección de Susana González, la entidad ha reforzado su red de alianzas estratégicas internacionales, ampliando su apoyo a los creadores a través de un programa transversal que abarca residencias, investigación situada, actividad editorial y mediación social.

Esta dimensión internacional se ha materializado con la incorporación del Centro de Arte FMJJ a la red CATAPULTA -impulsada por TBA21–Thyssen-Bornemisza- y el desarrollo de proyectos de investigación sobre arte y ecología. Destaca el proyecto Florestania, enmarcado en el programa Organismo 2026 bajo la dirección de Paulo Tavares y junto a TBA21–Academy y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, centrado en el pensamiento crítico sobre los ecosistemas y la sostenibilidad.

A ello se suma REVERDECER, una iniciativa apoyada por la Fundación Daniel y Nina Carasso que profundiza en las prácticas artísticas ligadas al territorio y a la justicia ambiental. El balance de talento en el exterior se completa con el impulso a creadoras gallegas mediante becas en el Art Institute FHNW de Basilea (Laure Mojo y Andrea Dávila) y en el PEI del MACBA (Zeltia Iglesias).

Paralelamente, la institución ha continuado ampliando su colección permanente -formada por más de 600 obras- reforzando el compromiso con la creación desarrollada en Galicia. Así, ha incorporado piezas de creadoras como Adriana Brantuas, Estéfana Román Matesanz, Carme Nogueira y Marina González Guerreiro, junto a adquisiciones en ARCOmadrid 2026 de Irma Álvarez-Laviada, Damaris Pan y Miguel Marina. La difusión pública del fondo se ha visto reforzada mediante el préstamo de obras a centros de referencia como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), el Institut de Cultura de Barcelona, el Museu de Arte Contemporânea – MAC/CCB (Lisboa) y el CAV - Centro de Artes Visuais (Coímbra).

Apoyo a la producción artística y premios en el apartado editorial

El apoyo directo a la producción artística se ha articulado mediante programas de mecenazgo y residencias artísticas desarrollados con la Universidade da Coruña (NORMAL), Acción Cultural Española (AC/E) y Tabacalera (Ministerio de Cultura), consolidando una red de colaboración institucional que sitúa al Centro de Arte FMJJ como plataforma de acompañamiento a la creación contemporánea. Estos acuerdos han beneficiado a creadores como Berio Molina, Paula Santomé e Ibon Aranberri. En el ámbito expositivo, destacó la muestra Dúas ladeiras da mesma montaña, de Martín Llavaneras y Elena Jones, presentada en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra con los proyectos fruto de su residencia en Guadalajara (México).

La actividad editorial, dedicada a documentar y difundir prácticas artísticas contemporáneas, se tradujo en dos nuevas publicaciones monográficas: Lora Bat, dedicada a Nora Aurrekoetxea, y Field to Form, de Irene Kopelman, que reúne por primera vez de forma exhaustiva más de veinticinco años de investigación artística de la autora. La calidad de las publicaciones del Centro de Arte FMJJ se tradujo, concretamente, en dos Premios ADG Laus -ambos proyectos realizados por el estudio coruñés Desescribir- que distinguieron el diseño gráfico de Lora Bat y de la colección editorial del Premio Internacional de Investigación y Ensayo. Precisamente, en esta dimensión teórica, el Centro de Arte reorientó la base de su galardón internacional -cuya convocatoria de la quinta edición permanece abierta- para situar el foco en la cultura como práctica social, comunitaria y de atención a lo colectivo.

Mediación social y educación

Con una programación cada vez más amplia y transversal, el Centro de Arte FMJJ se consolida como uno de los principales espacios dedicados al arte contemporáneo y el apoyo a la creación en Galicia, incrementando progresivamente el interés y la participación del público también a través del programa propuesto desde el Área de Mediación y Educación.

Este programa se ha planteado en 2025-2026 atendiendo de forma prioritaria a los tiempos de maduración que requiere cada proyecto. En este sentido, la programación ha estado atravesada por Tercer Maestro, un proceso de investigación en curso desarrollado en alianza con la Fundación Cerezales Antonino y Cinia y el artista Nicolás Paris.

Asimismo, el programa de formación docente, realizado con el CFR de A Coruña, ha contado con la participación de creadores y colectivos como Antonio Ballester Moreno, Ana Ausín, Pedagogías Invisibles, Createctura y Jordi Ferreiro. Los recorridos orientados a la comunidad educativa han alcanzado a un total de 4.550 participantes distribuidos en 178 grupos escolares. La actividad del departamento se completó, entre otras iniciativas de mediación comunitaria, con Da túa porta á miña, un acercamiento entre la creación contemporánea, la música y el baile tradicional desarrollada junto a la Asociación Cultural Donaire y la cooperativa Rexenerando.

Avance 2026-2027

De cara al curso 2026-2027, el Centro de Arte FMJJ afrontará una etapa de renovación curatorial y reconfiguración de sus instalaciones. La programación del próximo trimestre estará marcada por la apertura de un nuevo espacio dedicado a exposiciones temporales que se inaugurará con una intervención site-specific de Marina González Guerreiro; la presentación de una propuesta curatorial que plantea una relectura ecológica y descentrada de la colección permanente; y la conclusión de la remodelación del hall del edificio para transformarlo en un punto de estancia y encuentro.

Asimismo, a partir de septiembre se iniciarán los proyectos de los creadores seleccionados en las convocatorias recientemente resueltas. El artista ferrolano Ángel Arias comenzará su formación en el Art Institute FHNW de Basilea con la beca internacional del Centro; Rosa Tharrats y Andrés Izquierdo desarrollarán sus residencias en Ciudad de México y Oaxaca junto a AC/E; y Rodríguez-Méndez junto a Raquel G. Ibáñez iniciarán su estancia de creación e investigación en A Coruña dentro del programa impulsado con la UDC y NORMAL. El trimestre se completará con la resolución del V Premio Internacional de Investigación y Ensayo y la edición de nuevos proyectos monográficos.