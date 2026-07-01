El grupo de Betanzos (A Coruña) que mantiene vivas unas danzas del siglo XIII: "Una se baila con espadas y otra con arcos"

El grupo de baile tradicional de Betanzos celebra este año un hito muy especial: su 50 aniversario desde la recuperación de unas danzas gremiales de origen medieval, una tradición que, según explican desde la propia formación, se remonta al siglo XIII y que se mantiene viva únicamente gracias a su labor.

Así lo ha explicado a Quincemil Noel Castaño, vocal de la directiva del grupo, quien ha detallado la evolución de esta celebración y el crecimiento del festival anual que organizan en la localidad.

"Somos un grupo de baile de Betanzos que mantenemos dos danzas gremiales, una de labradores y otra de mariñeiros. Una se baila con espadas y otra con arcos, y cada una tiene su vestimenta propia. Esta danza data del siglo XIII, pero hace 50 años que se recuperó y solo la realizamos nosotros", ha señalado.

El colectivo, formado actualmente por unas 50 personas entre adultos y niños, ha explicado que su actividad habitual se centra en actuaciones locales, festividades del municipio, bodas y eventos culturales, siendo una de las agrupaciones con mayor arraigo en la vida social betanceira.

En este contexto, el Ayuntamiento de Betanzos ha dedicado este año su programación cultural al propio grupo, además de impulsar el reconocimiento como Bien de Interés Cultural, una distinción que reforzaría la protección y difusión de este patrimonio inmaterial.

"Todos los años hacemos un festival en el barrio donde tenemos el local, normalmente algo pequeño con grupos locales para compartir un día de folclore y convivencia. Pero este año, al ser el 50 aniversario, lo vamos a hacer mucho más grande y en una nueva ubicación", ha explicado Noel Castaño.

En el Parque del Pasatiempo

El evento se trasladará al Parque del Pasatiempo, donde el grupo busca atraer a un público más amplio y dar un nuevo impulso a la celebración. Para ello, han incorporado propuestas que combinan tradición y modernidad, sin perder la esencia del folclore gallego.

"Queremos darle un toque más moderno y atraer a más gente. Por eso hemos invitado a Kike Varela, que hará una electrofoliada, mezclando la música tradicional gallega con electrónica techno. Y como cierre contaremos con A Duendeneta, que también ofrecerá una sesión con base gallega", ha detallado el portavoz.

El objetivo, según la organización, es dar visibilidad al grupo más allá del ámbito local, aprovechando una efeméride que consideran clave en su historia. “Contactamos con medios para que esto llegue más allá de Betanzos, porque normalmente actuamos aquí, en fiestas o eventos, pero creemos que esta fecha merece una mayor proyección”, ha añadido Castaño.

Con esta edición especial, el grupo de baile de Betanzos no solo celebra medio siglo de historia desde su recuperación, sino que también busca reforzar el futuro de una tradición única en Galicia, combinando patrimonio, comunidad y nuevas formas de expresión cultural.