Shakespeare, Eurípides y Plauto toman las calles de A Coruña este verano con teatro gratuito en espacios históricos

A Coruña volverá a convertir este verano algunos de sus rincones más emblemáticos en escenarios al aire libre. El Concello, la compañía coruñesa Noite Bohemia y Museos Históricos han presentado un nuevo ciclo de teatro clásico que acercará obras de autores como Shakespeare, Eurípides o Plauto a plazas, monumentos y espacios patrimoniales de la ciudad.

La iniciativa, completamente gratuita, busca sacar la cultura de los espacios convencionales y acercarla a nuevos públicos a través de representaciones en lugares cargados de historia. El programa se desarrollará entre el 13 de junio y el 27 de julio y tendrá como escenarios la plaza de Azcárraga, el castillo de San Antón, el Castro de Elviña y la plaza das Bárbaras.

Durante la presentación del ciclo este jueves, el concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, acompañado por el director de Noite Bohemia, Javier Fernández Mariño, destacó la capacidad del teatro clásico para seguir conectando con el público actual. "Las obras maestras no son ni nuevas ni viejas. Por eso son obras maestras", señaló. El edil subrayó además que "el teatro es un camino directo al aprendizaje" y defendió el apoyo municipal a iniciativas culturales que acercan este tipo de propuestas a la ciudadanía.

Una compañía coruñesa con reconocimiento nacional

El proyecto estará liderado por Noite Bohemia, una formación nacida en A Coruña que en los últimos años ha desarrollado una intensa actividad por toda España y que fue distinguida con el Premio Nacional de Teatro Clásico en la categoría de Tragedia Griega.

La compañía será la encargada de poner en escena las cuatro obras principales del ciclo, concebidas para dialogar con los espacios que las acogen.

La primera cita llegará el 13 de junio en la plaza de Azcárraga con "El sorteo de Casina", de Plauto, una comedia de enredos que servirá como apertura del programa.

El 21 de junio será el turno de Shakespeare. El castillo de San Antón se transformará en la ciudad italiana de Mesina para acoger "Mucho ruido y pocas nueces", una de las comedias más populares del dramaturgo inglés. La función comenzará a las 20:00 horas y contará con música en directo interpretada por los propios actores.

Uno de los momentos más esperados llegará el 18 de julio en el Castro de Elviña. Allí, las antiguas murallas del yacimiento servirán de escenario para "Las Troyanas", de Eurípides, una tragedia que reflexiona sobre las consecuencias de la guerra y que encuentra un marco especialmente evocador en uno de los espacios arqueológicos más importantes de la ciudad.

El ciclo concluirá el 27 de julio en la plaza de las Bárbaras con "Medea", también de Eurípides, una obra que más de dos milenios después de su creación continúa generando debate por los temas que aborda.

San Amaro abre la programación

Antes de que arranque el ciclo principal, la playa de San Amaro volverá a convertirse en un escenario teatral con la celebración de la séptima Mostra Internacional Area de Teatro (MIAT).

La programación arrancará con "Helena", de Eurípides, a cargo de la propia Noite Bohemia, e incluirá además propuestas como el espectáculo de improvisación "Bidibibabidibu", de As Teimas; la obra "Entre fíos anda o lío", protagonizada por la actriz Raquel Crespo; y "Tangana", de la compañía valenciana Kalostro.

Todas las actividades serán de acceso libre hasta completar aforo, en una apuesta que busca combinar patrimonio, cultura y espacio público.