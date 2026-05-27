Dolores Vilavedra, elegida nueva presidenta del Consello da Cultura Galega

La Catedrática de Literatura Gallega Dolores Vilavedra ha sido elegida este miércoles nueva presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG) en una sesión plenaria celebrada en Santiago de Compostela en la que ha dado el relevo a Rosario Álvarez, tras el fin de su segundo mandato.

En la sesión tomaron también posesión los nuevos miembros del plenario: Eduardo Corbelle, Ramón Nicolás, Susana Reboreda y la nueva rectora de la USC, Rosa Crujeiras. El Pleno de la institución votó favorablemente la candidatura de Dolores Vilavedra, única presentada para la Presidencia del CCG.

La presidenta electa del CCG, que forma parte del órgano como representante del Instituto da Lingua Galega, ya desempeñaba la Vicepresidencia de la institución desde 2024 y tiene una larga trayectoria dentro del Consello, donde fue secretaria y coordinadora de diferentes comisiones y secciones.

Tras su elección, Dolores Vilavedra comparecerá como presidenta electa en el Parlamento de Galicia en las fechas que fije esta institución. Su nombramiento será efectuado en el Consello de la Xunta y, posteriormente, publicado en el Diario Oficial de Galicia. Tras su nombramiento oficial, el Pleno del Consello da Cultura Galega elegirá a los miembros de la Comisión Ejecutiva por propuesta de la presidenta.

Líneas de su mandato

Tras su elección, Dolores Vilavedra se ha marcado como reto la "consciente actualización del papel y de las funciones de una institución que se encamina hacia los 50 años".

En ese sentido, ha dicho que potenciará el trabajo en equipo en distintos niveles y fortalecerá las relaciones institucionales dentro y fuera de Galicia. En cuanto a acción exterior, intensificará las relaciones con otros institutos correspondientes a otras lenguas cooficiales, el Etxepare Euskal Institutua y con el Institut Ramon Llull.

Entre sus prioridades, Vilavedra ha situado la voluntad de "hacer visible el compromiso de esta institución con la sabiduría, la capacidad de análisis y reflexión, el espíritu crítico y el valor del conocimiento científico".

Dolores Vilavedra ha destacado que el camino recorrido por el CCG "en el fomento del diálogo entre la cultura humanística y la científica ya no tiene vuelta atrás" y ha asegurado que procurará mantener la diversidad disciplinaria que caracterizó la institución desde su creación, así como una apuesta decidida "por la divulgación y por la excelencia".

La nueva presidenta ha dicho que otro de los grandes objetivos será llegar a nuevos públicos, especialmente a las generaciones más jóvenes. Además, ha expresado su preocupación por las desigualdades en el acceso a la cultura y por los obstáculos que determinados grupos ciudadanos pueden encontrar en el acercamiento a la lengua y a la cultura gallegas. "Garantizar su derecho a ser gallegos y gallegas de pleno derecho también en las prácticas culturales debería constituir una prioridad en los próximos años", ha concluido.

Finalmente, Dolores Vilavedra ha subrayado la importancia de reforzar el papel asesor de la institución y ha anunciado medidas como el fortalecimiento del Observatorio da Cultura Galega y la elaboración de un plan de digitalización progresiva de los fondos del CCG, tanto de los distintos archivos como de los legados que la institución recibe de manera continuada.

Apoyo unánime

Ante los medios de comunicación, Dolores Vilavedra se ha mostrado "muy emocionada" por su designación unánime, "muy emocionada y con la convicción" de que esto la "compromete radicalmente con este pleno", ante el que se evidencia como "continuadora del trabajo de su predecesora".

Preguntada acerca de la polémica por la nueva dirección del CGAC, Vilavedra ha rechazado entrar en profundidad en la cuestión, aunque sí ha reiterado que existe en el CCG una "preocupación sólida, profunda y radical" con "la cuestión de la gobernanza de las instituciones culturales".

La institución ya realizó en 2018 un informe con recomendaciones de buena gobernanza para este tipo de instituciones y prevé comenzar después del verano "una serie de encuentros con el sector" que derivarán "en algún tipo de informe" al respecto.

Trayectoria

Catedrática de Literatura Gallega de la Universidad de Santiago de Compostela. Entre 2019 y 2026, Dolores Vilavedra coordinó el área de Artes y Humanidades de la Escuela de Doctorado Internacional de la USC (EDIUS) y entre 2015 y 2021 fue responsable del Programa de Doctorado en Estudios de la Literatura y de la Cultura.

Formó parte de la Red de Estudios y Datos sobre la Edición Iberoamericana y Trasnacional (RED-EDIT) como responsable de la edición gallega y actualmente está integrada en el grupo de investigación FILGA del Instituto da Lingua Galega y participa en el proyecto "Cultura impresa en lengua gallega".

Especialista en narrativa gallega contemporánea, ejerce habitualmente la crítica literaria en medios especializados y divulgativos. Fue miembro del consejo de redacción de la revista Grial y directora del Anuario de Estudios Literarios Galegos entre 2002 y 2007.

Coordinó la elaboración del Diccionario da literatura galega en 4 tomos, y entre sus publicaciones destacan Historia da literatura galega (1999), Sobre narrativa galega contemporánea (2000), A narrativa galega na fin de século. Unha ollada crítica (2010) así como la edición de varios epistolarios de escritores e intelectuales gallegos, como Álvaro Cunqueiro y Ricardo Carballo Calero.