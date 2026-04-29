Ni bolos ni petanca: Así es el juego tradicional gallego que ya es bien de interés cultural

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles el decreto aprobado el pasado 13 de abril por el Gobierno gallego en el que se declara bien de interés cultural el Xogo dos Birlos de Galicia, en la categoría de patrimonio inmaterial, en reconocimiento a su papel como "uno de los juegos populares y tradicionales más importantes de la historia de Galicia".

El expediente, según ha informado la Xunta, reconoce esta práctica por su capacidad para favorecer valores identitarios, fomentando la adhesión a lo propio, impulsando la sociabilidad y la integración social, y por su componente para impulsar la inclusión, a través del desarrollo de habilidades como la memoria, el razonamiento lógico, el compañerismo y la cooperación.

Además, se trata de un entretenimiento accesible económicamente a todas las personas e impulsor de los valores del deporte y el compañerismo.

Así, los técnicos recogen en el decreto que el juego, diseminado por toda la geografía gallega con diferentes grados de actividad, consiste en lanzar o hacer rodar una bola contra una serie de birlos con el objetivo de derribarlos y desplazarlos lo más lejos posible.

El expediente destaca también que esta práctica tradicional se transmitió de generación en generación oralmente y por el ejercicio mismo del juego. El proceso de custodia y la transmisión se encuentra en la actualidad en un punto crítico, pues su práctica y las personas que guardan el saber están disminuyendo, con el riesgo de que se pierdan las especificidades de cada zona.

El Xogo dos Birlos comprende una gran variedad de modalidades, entre las que destacan Bolos del Val Miñor, Bolos de la Comarca de Viana do Bolo, Bolos de Xove, Bolos O Canteiro, Bolos en Línea, Bolos do Barbanza y Bolos A Cova.

Historia y proyección

En Galicia, este juego se desarrolló fundamentalmente en el rural hasta la Edad Contemporánea, cuando se desplaza al ámbito urbano a causa del progresivo asentamiento de la industria moderna.

Los lugares de juego estaban instalados tradicionalmente en las plazas o delante de las iglesias y las competiciones consistían en jugarse corderos, gallos, o jarras de vino, entre otros.

También funcionaba este tiempo de ocio como complemento festivo de los actos profanos de la fiesta de la parroquia, formando parte de las relaciones sociales y sirviendo de punto de encuentro en los atardeceres de la primavera o del verano.

El fenómeno emigratorio gallego difundió el juego, llegando a crearse asociaciones en la Argentina y Uruguay. Otros países a los que la emigración gallega llevó el juego son Cuba, México o Chile.

En Galicia, la práctica de esta actividad comienza a decaer en la década de los años 50 del siglo XX. Con el fin de transmitirla, impulsarla y protegerla en el año 1988 se funda la Federación Galega de Bolos que incorpora, en el año 1992, el juego del bolo celta o tradicional.