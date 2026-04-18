Bolivia y Galicia se dan cita en A Coruña en el arranque del último trimestre de Poetas Di(n)versos

El ciclo Poetas Di(n)versos inicia este lunes 20 de abril su tercer y último trimestre con un encuentro que unirá a Bolivia y Galicia sobre el escenario del Centro Sociocultural Ágora de A Coruña.

El recital comenzará a las 20:00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo, dentro de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento en distintos espacios municipales.

Dirigido por la Premio Nacional de Poesía Yolanda Castaño, el ciclo alcanza su 17ª edición consolidadocomo una de las propuestas literarias más destacadas de la ciudad.

En esta primera cita del trimestre participarán el poeta boliviano Gabriel Chávez Casazola y el gallego Miguel Sande. Chávez Casazola, nacido en Sucre en 1972, es una figura internacional de la poesía contemporánea, con obras traducidas a múltiples idiomas y reconocimientos como la Medalla al Mérito Cultural de Bolivia.

Entre sus títulos destacan El agua iluminada, Multiplicación del sol o su más reciente publicación, A la sombra de tus alas & Siete parábolas.

Por su parte, Miguel Sande, natural de Pastoriza (Arteixo), cuenta con una amplia trayectoria como poeta, narrador, dramaturgo y periodista, con premios destacados en distintos géneros.

En poesía, ha sido reconocido con galardones como el Premio Afundación o el Johán Carballeira, y acaba de publicar el poemario Desertos, coincidiendo con el 25 aniversario de sus Poemas do deserto.

Más actividad los próximos meses

El ciclo continuará en mayo y junio con nuevas voces internacionales y gallegas. Participarán el británico Simon Armitage, actual Poet Laureate del Reino Unido, y el costarricense Luis Chaves, junto a los autores gallegos emergentes Samuel Merino y Mónica Caldeiro.

La programación mantiene así su apuesta por el diálogo entre distintas tradiciones poéticas y generaciones, acercando la poesía contemporánea al público coruñés.