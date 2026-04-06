A Coruña acoge la XXX edición de los Premios María Casares con un homenaje a Manuel Lourenzo

La Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG) ha presentado esta mañana en el Teatro Rosalía Castro todos los detalles de la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares, la principal cita de las artes escénicas gallegas. En el acto han participado representantes de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), la Deputación da Coruña, el Concello da Coruña, la propia asociación y la directora de la gala, Gloria Rico.

En esta edición, un total de 17 espectáculos competirán por alguno de los 16 galardones que reconocen desde la interpretación hasta los apartados técnicos, incluyendo también teatro infantil y de títeres. Entre las producciones con mayor número de candidaturas destacan Reconversión, de Ibuprofeno Teatro, con 11 nominaciones; A serie clopen, del Centro Dramático Galego, con 10; y TROMSØ, de Morraoconto, con 7.

La imagen oficial de esta edición ha sido diseñada por la ilustradora lucense Rebeca Losada, reconocida por su estilo colorista y su trayectoria en el ámbito editorial y musical. Con ello, la AAAG continúa una iniciativa iniciada en 2017, que busca tender puentes entre las artes escénicas y el mundo de la ilustración.

Una gala para celebrar a Manuel Lourenzo

La gala, que se celebrará el próximo 8 de abril, estará dedicada a la figura de Manuel Lourenzo, actor y dramaturgo clave en la historia del teatro gallego, fallecido el pasado verano y galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática en 1997.

Bajo la dirección de Gloria Rico, el espectáculo apostará por un enfoque festivo, alejado del tono solemne. La propuesta escénica incluirá elementos simbólicos como una esfera que representa la perfección asociada al homenajeado, así como referencias cromáticas y visuales vinculadas a su trayectoria y a la cultura popular gallega.

"Queremos reivindicar tanto as loitas como as facetas laboral e artística de Manuel, e farémolo desde a celebración. O espectáculo será coma unha festa popular ao vivo: será un espazo no que cantaremos, bailaremos e reflexionaremos a vida e obra de Lourenzo, mais sen caer na melancolía. Celebraremos o traballo dunha persoa e compañeiro excepcional, de todo un referente da nosa cultura", explicó Rico.

La gala podrá seguirse en directo a través de streaming en YouTube.

Elenco y reconocimiento a Luma Gómez

Sobre el escenario participarán Arantza Villar, Carlos Mosquera "Mos", María Barcala y Roberto Leal, acompañados por un cuarteto musical formado por Josito Porto, Carlos Arévalo, Rafa Otero y Sabela Dacal.

Además, la AAAG otorgará su premio especial a la actriz y activista Luma Gómez, destacada figura del teatro gallego y del asociacionismo profesional. La presidenta de la entidad, Eva Fórneas, subrayó su compromiso con la profesión y su trayectoria vinculada tanto a la creación artística como a la defensa de los derechos del sector.

Respaldo institucional

Durante la presentación, las instituciones colaboradoras destacaron el valor de estos galardones. El concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, puso en valor el papel de la ciudad como referente escénico y escenario de este evento.

Por su parte, Avia Veira, en representación de la Deputación da Coruña, destacó el compromiso institucional con la cultura: "Desde a Deputación da Coruña entendemos a cultura como un dereito da cidadanía e como un motor de identidade colectiva. Por iso, neste 2026 continuamos apostando por instrumentos de financiamento concretos. É un compromiso real, con recursos reais, para que proxectos como este non dependan só da vontade, senón tamén do apoio institucional".

Asimismo, recordó la figura de María Casares como símbolo del teatro gallego a nivel internacional: "Non está de máis lembrar os motivos polos que estes premios levan o nome que levan. Nada na Coruña en 1922, foi unha das grandes actrices do teatro e o cine europeos do século XX. Exiliada en Francia sendo adolescente, construíu unha carreira extraordinaria nos escenarios de París. Galiza no mundo, talento universal. Que os premios do teatro galego leven o seu nome é un acto de xustiza e de memoria".

Desde la Xunta de Galicia también se puso en valor el papel de estos premios como escaparate del talento y la diversidad de las artes escénicas gallegas, así como su contribución a visibilizar el trabajo de compañías, intérpretes y profesionales del sector.