La naturaleza más divertida aterriza en A Coruña con más de 70 fotografías premiadas

La sede de Afundación en A Coruña acoge desde este martes la exposición "Comedy Wildlife. Premios de fotografía", una propuesta que reúne más de 70 imágenes de animales captadas en situaciones insólitas y divertidas, reconocidas entre 2015 y 2025 por los prestigiosos galardones The Comedy Wildlife Photography Awards.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 12 de septiembre.

La exposición presenta una mirada diferente sobre la fauna salvaje, apostando por el humor como herramienta para sensibilizar sobre la protección del medio ambiente.

Las instantáneas muestran escenas protagonizadas por tortugas, osos, mapaches, pingüinos o aves en actitudes sorprendentes, que buscan conectar con el público desde la sonrisa.

La iniciativa, organizada en colaboración con Terra Espléndida, fue presentada por responsables del área cultural de Afundación, que destacaron el papel del humor como vía para combatir la llamada ecoansiedad y fomentar la empatía hacia los animales.

En este sentido, la muestra se integra en el programa "Educación para la Sostenibilidad", con el que la entidad impulsa hábitos responsables con el entorno.

El recorrido de la exposición avala su éxito internacional, tras pasar por países como Países Bajos, Inglaterra, Portugal o Canadá.

En España, ya ha cosechado una notable acogida en ciudades como Vigo, donde superó los 15.000 visitantes, y en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, con cerca de 55.000 asistentes.

Además, su llegada a A Coruña coincidirá con la celebración del Encuentro Mundial del Humorismo, previsto a partir del 23 de abril.

Desde la organización subrayan que las imágenes humorísticas eliminan barreras y facilitan la comprensión del mensaje ambiental, permitiendo al espectador identificarse con los animales.

"Una foto divertida puede ser más eficaz que cualquier discurso", apuntan desde Afundación, que insiste en la necesidad de generar conciencia sin recurrir únicamente a mensajes negativos.

La exposición se complementa con un programa de actividades didácticas dirigido a centros educativos, adaptado a todas las etapas formativas, desde Infantil hasta Bachillerato.

Asimismo, se suma a la iniciativa solidaria "Cultura por alimentos", que invita a los visitantes a donar productos no perecederos destinados a bancos de alimentos.