¿Cambia tu ayuntamiento de nombre? La Xunta aprueba modificar el topónimo de 12 municipios de Galicia

El Consello da Xunta ha dado luz verde a la modificación de 12 topónimos de concellos. El Gobierno gallego ha aprobado este lunes el nuevo Nomenclátor de Galicia, que supone la modificación de más de 2.500 denominaciones de municipios, parroquias o lugares.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico que el Nomenclátor contiene más de 40.000 denominaciones. Una iniciativa que nació en 2003 para "salvaguardar nuestra identidad a través de la recuperación de los nombres históricos de los lugares de Galicia".

Ahora, y gracias a un exhaustivo trabajo que ha realizado la Real Academia Galega (RAG), el documento ha sido actualizado. Los académicos revisaron casi 4.400 topónimos para corregir formas erróneas y recuperar aquellas que, por diversas razones, fueron modificadas.

El nuevo Nomenclátor Galicia modifica 2.335 topónimos de lugares, 182 de parroquias y 12 de ayuntamientos. El documento, además, incorpora 1.655 nombres de lugares. Todo ello, aseguró Rueda, se ha hecho de la mano de la RAG y con el consenso de los concellos.

¿Cuáles son los municipios que cambian de nombre?

Un total de 12 ayuntamientos de Galicia cambian su topónimo, según ha aprobado este lunes el Consello da Xunta. Estas son las nuevas denominaciones:

A Caniza

A Ribeira de Piquín

Alfoz de Castro de Ouro

Cangas de Morrazo

Cerdedo Cotobade

Mondariz Balneario

O Campo Lameiro

O Castro de Caldelas

O Porto do Son

O Riós

Oza Cesuras

Pastoriza

¿Cómo se realizó el trabajo?

La Xunta y la Real Academia Galega dieron a conocer los cambios que proponían a este respecto en julio de 2025. Entonces, explicaron que para realizar el trabajo se partió de la base de datos del Nomenclátor de Galicia oficial desde 2003 y se cruzó con la base de datos toponímica del Instituto Nacional de Estadística, conocida como NomenINE. Los ciudadanos, además, ayudaron a georreferenciar la microtoponimia.

Durante el proceso se analizaron cuestiones lingüísticas como la ausencia del artículo en el nombre oficial, llegando a estudiar 4.398 topónimos, así como cuestiones geográfico-administrativas, referidas a problemas de localización o categorización poblacional, con un total de 13.788 revisiones.

Los criterios seguidos se basaron en la etimología, en la documentación histórica, en la tradición gráfica consolidada en los dos últimos siglos y en el uso oral y escrito que hacen los vecinos del topónimo.

En la revisión también se tuvo en cuenta el respeto por la forma dialectal de cada lugar y, además, se procuró corregir los errores detectados en el Nomenclátor de 2003, fundamentalmente los relacionados con el uso de los artículos.