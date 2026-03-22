Poetas Di(n)versos cierra trimestre en A Coruña con voces de Colombia y Galicia

El ciclo Poetas Di(n)versos despide el primer tramo del año con una nueva cita literaria en A Coruña. El programa, impulsado por el Ayuntamiento, celebrará este lunes 23 de marzo un recital en el Centro Sociocultural Ágora a partir de las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

En esta ocasión, el encuentro reunirá al poeta colombiano Rómulo Bustos Aguirre y al ourensano Xoán C. Rodríguez.

Ambos ofrecerán una lectura en la que la ironía y la reflexión crítica estarán muy presentes, en una propuesta que conecta dos trayectorias distintas pero con puntos de encuentro en su forma de entender la poesía.

El invitado internacional, Rómulo Bustos, cuenta con una amplia trayectoria como poeta, ensayista y docente, además de haber sido reconocido con importantes galardones en su país.

Su obra ha trascendido fronteras y forma parte de numerosas antologías y encuentros literarios internacionales.

Por su parte, Xoán C. Rodríguez es una figura vinculada a la escena poética gallega desde los años noventa.

Su recorrido incluye participación en colectivos literarios, proyectos multidisciplinares y varias publicaciones propias, consolidando una voz reconocida dentro del panorama autonómico.

El ciclo, dirigido por la poeta Yolanda Castaño, mantiene su formato habitual de diálogo entre autores locales e internacionales.

Con sesiones mensuales entre otoño y primavera, Poetas Di(n)versos se ha convertido en una de las citas literarias más estables y reconocidas de la ciudad, reforzando el papel de A Coruña como punto de encuentro cultural.