Bergondo (A Coruña) convoca un concurso fotográfico y literario para visibilizar a las mujeres

El Concello de Bergondo ha convocado la segunda edición del concurso 'Bergondo en feminino' con el que visibilizar a las mujeres a través de la literatura y la fotografía. El plazo de presentación de trabajos terminará el 7 de mayo a las 14:00 horas y los premios se dividirán en la categoría juvenil y adulta. La entrega será en una gala en A Senra prevista para el 29 de mayo.

Podrá participar cualquier persona, independientemente de dónde esté empadronada. Entre los requisitos de las obras presentadas están que sean inéditas y que no hayan sido premiadas previamente. Los textos tendrán que estar escritos en gallego y con un límite de 3.000 caracteres contando los espacios.

La propuesta debe combinar literatura y fotografía. El texto deberá presentarse en formato PDF y la imagen en JPG o PDF a través de un mail a leticia.rey@bergondo.gal indicando además una hoja en la que se recoja una copia del DNI, dirección, teléfono de contacto y categoría a la que optan.

El concurso cuenta con dos categorías, una de ellas juvenil, para personas de entre 12 y 18 años, y otra adulta. En total habrá seis premios, tres por modalidad.

Los trabajos ganadores en categoría juvenil obtendrán un bono comercio por 180 euros en el primer premio; una cantidad que asciende a 200 euros en el caso de la categoría adulta. El segundo premio en ambos casos será un lote de libros y el tercero será una maleta con materiales del proyecto 'Bergondo en feminino'.

El jurado valorará la mirada feminista de las propuestas, teniendo en cuenta la capacidad de la historia para sensibilizar, denunciar injusticias o visibilizar luchas, avances y experiencias. También puntuará la originalidad y el foco en vivencias menos conocidas. Además, se analizará la calidad técnica del texto y de la imagen.

La entrega de premio será en el acto de clausura de la séptima edición de 'Bergondo en feminino' el próximo 29 de mayo en A Senra.