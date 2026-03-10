La Xunta espera realizar "pronto" las obras de conservación de los murales de Lugrís en A Coruña

Los trabajos para garantizar la conservación de los murales de Urbano Lugrís que se encuentran en un edificio de la calle Olmos de A Coruña podrían empezar en las próximas semanas. Este martes, el conselleiro de Cultura, José López Campos, subrayó que "na parte que nos toca, o noso compromiso é que tan pronto poidamos actuar e cometer as obras de conservación deses murais, temos a capacidade e o orzamento necesario para poder facelo".

La semana pasada, durante el pleno municipal, el concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro aseguró que el Concello está trabajando "sin descanso" junto a la Xunta para avanzar en la protección de los murales. La licencia, competencia municipal, se concederá cuando la Xunta presente el proyecto, indicó entonces Castro.

Esta mañana, el conselleiro de Cultura reconoció que "o estado desa propiedade é desastroso. Está nunhas condicións pésimas". Por ese motivo, el estado de la infraestructura es lo que más preocupa para garantizar la conservación de las obras de Lugrís, declaradas BIC el pasado mes de octubre.

"Non podemos acometer as obras de conservación dos murais, que é o contido, senón temos resolto o problema do continente. O gran problema é que ese edificio está nunhas condicións estruturais moi malas e os propietarios necesariamente teñen que acometer as reformas precisas", continuó López.

Así, las tres partes implicadas —Xunta, Concello y los propietarios del inmueble donde se encuentran las obras— están coordinándose para, por lo menos, "garantir o acondicionamento mínimo" que se realizará una vez aprobadas las licencias necesarias.

Por su parte, la Xunta está trabajando en la parte técnica de las actuaciones. Existe ya un estudio que evaluó el estado de los murales y ahora "o que nos falta é que poidamos actuar nunhas condicións que permitan garantir de verdade a conservación dos propios murais". López espera que el acuerdo llegue en las próximas semanas, destacando el buen entendimiento entre las administraciones y con los propietarios.

La incidencia de las borrascas de los últimos meses ha empeorado con toda probabilidad el estado de conservación de los murales. "O estado da edificación é dun deterioro absoluto. Existen problemas de humidades e de filtracións no propio edificio e está claro que non favorece á conservación. Tamén é certo que na análise que temos non hai aínda un estado de alarma sobre os murais", señaló.