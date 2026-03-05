El Mosteiro de San Salvador de Bergondo (A Coruña) celebra su 900 aniversario

El Mosteiro de San Salvador celebra este año el 900 aniversario de su primer documento conservado con una programación impulsada por el Concello de Bergondo que arrancará el próximo 21 de marzo. En los próximos meses, el municipio contará con actividades, visitas y exposiciones. Además, el acceso a la capilla de Santa Catalina formará parte del recorrido definitivo.

El acto inaugural será el sábado 21 a las 12:00 horas con la presencia de representantes institucionales y eclesiásticos. Durante el mismo habrá una actuación musical de piano con Keilin y Vilariño y se realizará una visita guiada a la exposición instalada en diferentes partes del monasterio.

En los próximos meses la programación por el aniversario continuará con visitas para grupos, actividades y exposiciones. Gracias a la autorización de la familia Aldao, propietaria de la capilla, se podrá acceder a Santa Catalina.

Las actividades celebrarán 900 años del primer documento conservado del monasterio de San Salvador de Bergondo, una donación hecha por la condesa mayor Roderici, viuda del conde de Traba Pedro Froylaz, y sus hijos.

En el documento, la condesa entrega al abad Rosendo y a los monjes la iglesia de Santo Vincenzo de Marrugio (la actual San Vicente de

Moruxo) a la comunidad de monjes. El texto se conserva en la actualidad en la Real Academia Galega, formando parte del Fondo Murguía.