Estos son los 17 espectáculos gallegos que optan a los XXX Premios de Teatro María Casares

'Reconversión', la obra con más nominaciones a los Premios de Teatro María Casares. Diego Seixo

Un total de 17 espectáculos están nominados a ganar alguno de los 16 galardones que se entregarán durante la gala de la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares, El evento se celebrará el miércoles 8 de abril en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña.

Así se dio a conocer esta tarde en Santiago durante la tradicional Fiesta de nominados que tuvo lugar en la Cafetería Lasso del Auditorio de Galicia. El acto, que fue conducido por la actriz Chus Álvarez, contó con la asistencia de Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic); y Natividade González, diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña.

Tampoco faltaron la delegada de AISGE en Galicia, Isabel Blanco, y la representante de la SGAE, Belén Yáñez. Todos ellos participaron en el evento en calidad de representantes de las instituciones que patrocinan los galardones, organizados por la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG).

Lista completa de nominados

El espectáculo Reconversión, de Ibuprofeno Teatro consigue once nominaciones, mientras que A serie clopen, del Centro Dramático Galego, aspira a llevarse el premio en diez categorías. Son las dos obras con más nominaciones, seguidas por las siete de TROMSØ, de Morraoconto.

Estos tres espectáculos serán los que compitan por los premios al mejor espectáculo, a la mejor dirección y a la mejor dirección de movimiento en esta trigésima edición de los María Casares. Esta es la lista completa de los nominados: