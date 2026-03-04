Estos son los 17 espectáculos gallegos que optan a los XXX Premios de Teatro María Casares
La gala de entrega de los galadornes se celebrará en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña el miércoles 8 de abril
Te puede interesar: Alberto Vázquez, coruñés y director de 'Decorado': "El Goya le da una segunda vida a la película"
Un total de 17 espectáculos están nominados a ganar alguno de los 16 galardones que se entregarán durante la gala de la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares, El evento se celebrará el miércoles 8 de abril en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña.
Así se dio a conocer esta tarde en Santiago durante la tradicional Fiesta de nominados que tuvo lugar en la Cafetería Lasso del Auditorio de Galicia. El acto, que fue conducido por la actriz Chus Álvarez, contó con la asistencia de Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic); y Natividade González, diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña.
Tampoco faltaron la delegada de AISGE en Galicia, Isabel Blanco, y la representante de la SGAE, Belén Yáñez. Todos ellos participaron en el evento en calidad de representantes de las instituciones que patrocinan los galardones, organizados por la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG).
Lista completa de nominados
El espectáculo Reconversión, de Ibuprofeno Teatro consigue once nominaciones, mientras que A serie clopen, del Centro Dramático Galego, aspira a llevarse el premio en diez categorías. Son las dos obras con más nominaciones, seguidas por las siete de TROMSØ, de Morraoconto.
Estos tres espectáculos serán los que compitan por los premios al mejor espectáculo, a la mejor dirección y a la mejor dirección de movimiento en esta trigésima edición de los María Casares. Esta es la lista completa de los nominados:
-
Reconversión, de Ibuprofeno Teatro (11 nominaciones): espectáculo, dirección (Santiago Cortegoso, Carlos Álvarez-Ossorio y Natalia Feijoo), dirección de movimiento (Armando Martén), actor protagonista (Santiago Cortegoso), actor secundario por partida doble (César Goldi e Fran Lareu), actriz secundaria (Cristina Collazo), texto original (Santiago Cortegoso), espacio sonoro (Alonso Caxade), iluminación (Carlos Álvarez-Ossorio) y espacio escénico (Pablo Giráldez O Pastor)
-
A serie clopen, del Centro Dramático Galego (10 nominaciones): espectáculo, dirección (Pablo Reboleiro), dirección de movimiento (Marta Alonso Tejada), actriz protagonista (Natalia Pajarito), texto original (Clara Gayo y Pablo Reboleiro), espacio sonoro (Marcos PTT y Xosé Lois Romero), iluminación (Laura Iturralde), espacio escénico (Laura Iturralde y José Faro), vestuario (Carlos Alonso) y maquillaxe (Erea Pérez)
-
TROMSØ, de Morraoconto, (7 nominaciones): espectáculo, dirección (Rafa R. Martínez), dirección de movimiento (Esther Latorre), espacio sonoro (Julia Ammerman y Lucía Iglesias), iluminación (José Faro Coti) espacio escénico (Rafa R. Martínez, Miguel Gendre, Lara Pouso y José Faro Coti) y vestuario (Rafa R. Martínez y Ana Gesto)
-
Un deus salvaxe, de Talía Teatro (4 nominaciones): actriz protagonista (Marta Lado), adaptación-traducción (Artur Trillo), espacio escénico (Dani Trillo) y maquillaje (Martina Cambeiro)
-
Vitória, retrato dunha denuncia, de Iria Pinheiro (3 nominaciones): actriz protagonista (Iria Pinheiro), actriz secundaria (Victoria Pérez) y texto original (Iria Pinheiro)
-
Alta costura, de Elefante Elegante, (2 nominaciones): vestuario (Carolina Díguele) y actriz secundaria (Raquel Crespo)
-
Berenguela na gaiola, de Galeatro e Xarope Tulú (2 nominaciones): adaptación-traducción (Paula Carballeira) y espectáculo infantil
-
O libro da selva, o musical, de Ártika Cía (2 nominaciones): maquillaje (Árika Cía) y espectáculo infantil
-
Bibopalula. O espectáculo, de Ainé (1 nominación): espectáculo infantil
-
Un tal Romeo, de aRamboia (1 nominación): actor protagonista (Fran Lareu)
-
Mofa&Befa: Os dous de sempre, de Producións Teatráis Excéntricas (1 nominación): actor secundario (Josito Porto)
-
Mala vida e pior morte de Ricardo III, de Producións Teatráis Excéntricas (1 nominación): actor protagonista (Evaristo Calvo)
-
A metamorfose, de Sarabela Teatro (1 nominación): adaptación-traducción (Carlos Álvarez Ossorio)
-
Coa cabeza nas nubes, de SÖA (1 nominación): espectáculo infantil
-
A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica, de Tanxarina (1 nominación): espectáculo de títeres, objetos y figuras animadas
-
Castelao, un corazón á intemperie, de Fantoches Baj (1 nominación): espectáculo de títeres, objetos y figuras animadas
-
Gabinete Mirabilia, de Pablísimo (1 nominación): espectáculo de títeres, objetos y figuras animadas