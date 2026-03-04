La Diputación de A Coruña lanza la XIV edición de #140enpositivo para jóvenes y adultos

Imagen de la campaña. Deputación de A Coruña.

La Biblioteca Provincial de la Diputación de A Coruña pone en marcha la XIV edición del concurso #140enpositivo, una iniciativa que invita a la ciudadanía a crear textos breves que transmitan alegría, motivación y esperanza.

El certamen está dirigido a personas mayores de 14 años y se organiza en dos categorías: adolescentes y adultos.

Los participantes pueden enviar mensajes de máximo 280 caracteres, en español o gallego, y presentar hasta tres propuestas. La inscripción se realiza online a través de la página web de la biblioteca, y el plazo para participar finaliza el 28 de marzo.

Los premios incluyen ebooks para los primeros puestos, tarjetas regalo de 75 euros para segundos clasificados y kits de productos de la biblioteca para los terceros.

Además, todos los participantes recibirán un pequeño obsequio institucional.