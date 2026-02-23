Galicia contará con una nueva ley de bibliotecas y patrimonio bibliográfico

La Xunta de Galicia ha avanzado este lunes en una nueva ley de bibliotecas y patrimonio bibliográfico con la aprobación de la tramitación de su anteproyecto. La nueva normativa nace para adaptar estos espacios al contexto actual, teniendo en cuenta los cambios sociales en la gestión de la información y aspectos como la digitalización o la inteligencia artificial.

La consellería de Cultura, Lingua y Xuventude será la encargada de la tramitación, cuyo paso por el Parlamento está previsto para finales de este 2026.

Entre las novedades están la incorporación de la regulación, protección y conservación de la producción bibliográfica, sonora, visual, audiovisual y digital realizada o editada en Galicia, hasta ahora excluida de la ley actual del 2012 que mantuvo en gran medida lo establecido en un decreto del 2001.

El cambio llega motivado, según indica la Xunta en un comunicado, debido a que "a situación das bibliotecas galegas mudou nestes últimos anos, o mesmo que a xestión dos procedementos, ao se converteren en espazos non só de acceso á lectura e á cultura para todas as persoas, senón tamén en lugares de convivencia social, de acceso libre e igualitario ao coñecemento e onde se constrúen os novos valores sociais".

Así, la nueva ley tendrá en cuenta el contexto en el que se prestan los servicios de las bibliotecas para mejorar su gestión. De esta forma, se actualizarán los servicios bibliotecarios promoviendo la lectura y el acceso al conocimiento en todos sus canales. El foco también estará en la difusión y promoción del patrimonio lingüístico, el acceso universal a la cultura, la alfabetización digital, la inclusión y cohesión social o la cooperación con organizaciones culturales, educativas y sociales.

De manera paralela, se ampliará la regulación del patrimonio bibliográfico gallego y su conservación para todas las instituciones y agentes implicados en la preservación y difusión de este patrimonio.

La nueva norma recogerá la reordenación del sistema y de la red de bibliotecas, actualizando su definición y clasificación. Además, se establecerán los servicios mínimos que deben prestar los centros públicos, con normas específicas de funcionamiento y derechos y obligaciones de las personas usuarias.

En ella también se establecerán los requisitos mínimos para formar parte de la Red de bibliotecas de Galicia, teniendo en cuenta aspectos como la superficie, la accesibilidad, el horario o el personal. La ley abordará las competencias diferenciadas entre Xunta, diputaciones y concellos, estableciendo algunas de las condiciones para la prestación de servicios bibliotecarios públicos municipales.

Pasos previos a la aprobación

El proceso de esta nueva ley arrancó con una consulta pública de un mes, en la que se recogieron propuestas de entidades y de particulares. Este lunes, el Consello da Xunta autorizó el inicio de la tramitación y será Cultura quien elabore el anteproyecto.

Una vez redactado, este se someterá a consulta pública y del Consello de Cooperación Bibliotecaria de Galicia. Posteriormente, el Consello da Xunta deberá aprobar el texto, cuya tramitación llegará al Parlamento a finales de año para conseguir su aprobación final antes de publicarse y entrar en vigor.

Dinamización de la lectura

Esta nueva ley de bibliotecas se pondrá en marcha junto a un plan de dinamización de la lectura en Galicia —una comunidad con índices superiores a la media nacional— con 115 medidas previstas hasta 2029. El presupuesto alcanza los 60 millones de euros.

Además, se fomentará que la Biblioteca de Galicia actúe como cabecera del sistema bibliotecario con acciones como la identificación, catalogación, conservación, difusión y digitalización, y medidas de preservación del patrimonio bibliográfico y apoyo técnico y económico a los centros de la Red de bibliotecas