El ciclo Poeta Di(n)versos trae a A Coruña poesía de Grecia y de la emigración gallega en Suiza

La sesión comenzará a las 20:00 horas en el Centro Ágora y será de acceso libre hasta completar aforo. También se puede seguir vía streaming en el Youtube del programa.

La cita da continuidad a un ciclo que trajo a A Coruña el pasado mes de enero al premio Nobel africano Wole Soyinka, a quien la alcaldesa, Inés Rey, puso como ejemplo de compromiso y libertad de expresión, y que llenó de público el auditorio del Ágora.

"El Concello promueve este ciclo de excelencia, que acerca a la ciudadanía lo mejor de la poesía nacional e internacional y que llena los espacios municipales con lo mejor de la cultura", señaló el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

En esta nueva sesión del programa conducido por la poeta Premio Nacional Yolanda Castaño, acude Dimitra Christodoulou, nacida en Atenas, miembro de la Sociedad Griega de Autores y traducida a diversos idiomas. Como poeta, la crítica la sitúa en la llamada Generación de los 70 griega, y ha publicado 17 libros de poesía. Su libro 'Justo antes' (2005) fue candidato al Premio Nacional de Poesía de Grecia 2006, galardón que luego obtuvo en 2008 por el poemario 'Limos'.

También, participará Carmen Villar Alonso, hija de la emigración en Zürich (Suiza), nieta de la Raia. Es periodista, escritora y fotógrafa. Desde 2018 desarrolla su segundo proyecto fotopoético diario en redes sociales, dando continuidad a 'Los mil y un días', selección de esa singladura y su primer libro individual publicado en Xerais en 2023.