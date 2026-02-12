Presentado en A Coruña el monográfico 'El exilio intelectual de Santiago Casares Quiroga'

El Concello de A Coruña dio a conocer ayer por la tarde el monográfico El exilio intelectual de Santiago Casares Quiroga, una publicación del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses que profundiza en la biblioteca personal del abogado, político e intelectual gallego durante sus años fuera de España.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, presentó la obra en la Casa Museo Casares Quiroga, en un acto en el que destacó el compromiso del Gobierno municipal que encabeza Inés Rey con la recuperación de la memoria democrática. Según señaló, iniciativas como esta permiten profundizar en la trayectoria de una figura que sufrió la persecución del fascismo en la ciudad.

El libro, elaborado por María Lopo, especialista en la figura de María Casares, es la primera monografía editada por el Instituto Cornide. La investigación se centra en la biblioteca que Santiago Casares Quiroga reunió durante su exilio, arrojando luz sobre una etapa menos conocida de su vida.

La publicación reconstruye ese espacio intelectual como prolongación de la biblioteca original de la casa familiar coruñesa, expoliada tras el triunfo del fascismo. Por un lado, analiza los volúmenes conservados actualmente en La Maisón María Casares" la primera vivienda adquirida por su hija en Francia; por otro, examina los libros, escritos y documentos personales que regresaron a la vivienda familiar -hoy convertida en museo- gracias a la donación realizada en 2022 por Michell y Danielle Casares.

Durante la presentación, Castro subrayó el valor simbólico de esta recuperación. "La reconstrucción de la biblioteca del exilio demuestra que la memoria puede rehacerse, que el expolio no es el final y que las ciudades tienen la capacidad de reparar, dignificar y transmitir su historia", afirmó.

María Lopo ya había profundizado en esta etapa en obras como Cartas no exilio. Correspondencia entre Santiago Casares Quiroga e María Casares (1946-1949), publicada en 2008, y O tempo das mareas. María Casares e Galicia, editada en 2016, consolidándose como una de las principales investigadoras sobre la actriz gallega exiliada en Francia.