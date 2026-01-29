Una campaña promueve el gallego en la provincia de A Coruña mediante la música y las redes sociales

La campaña O galego na música e nas redes sociais busca fomentar el uso de la lengua gallega en el ámbito digital y promover la creación de contenidos en gallego en las redes sociales entre la juventud. Así lo ha dado a conocer este jueves la diputada de Lingua de la Deputación da Coruña, Sol Agra, durante la presentación de esta iniciativa desarrollada con Orgullo Galego, representado en la presentación por su responsable Borxa González.

O galego na música e nas redes sociais se desarrollará en 22 centros educativos de la provincia, dando continuidad a la iniciativa puesta en marcha por el área de Lingua el pasado curso escolar para acercar la lengua gallega a la juventud a través de los canales y herramientas propios del ecosistema digital. Esta edición incorpora la música como elemento central para visibilizar la infinidad de bandas y propuestas musicales exitosas en gallego presentes en las plataformas.

Sol Agra puso en valor la importancia de impulsar iniciativas que conecten el gallego con la realidad comunicativa actual y destacó el papel de las redes sociales como espacio clave para garantizar la presencia de la lengua entre las nuevas generaciones, así como para visibilizar los contenidos que ya se están creando en gallego con formatos y lenguajes diversos.

"O galego é a nosa lingua propia, polo tanto podemos usala en todos os contextos e en todas as plataformas, tamén nas dixitais. A nosa mocidade ten que sentirse segura para ter a liberdade de crear contido, de facer música e de expresarse en galego nas redes sociais, e para iso ten que coñecer referentes que xa o fan, para que vexan que é algo normalizado e que o éxito non depende da lingua que uses, senón do contido que colgas", indicó Agra.

La diputada se refirió también a la percepción, extendida entre parte de la juventud, de que crear contenido en gallego puede restar seguidores, un perjuicio que, segundo indicó, no se corresponde con la realidad.

"Iso é o que lles vai demostrar Borxa González nas súas charlas. Gustaríanos tamén que a rapazada puidese ter garantías de que non será cuestionada, atacada ou insultada por facer contido en galego, pero iso pode pasar e tamén teñen que sabelo. Aínda así, confiamos en que a rebeldía e a afouteza da mocidade, coñecendo referentes exitosos como Orgullo Galego, se anime a facelo sen medo", explicó Sol Agra.

Borxa González crea contenido en un canal referente, con miles de seguidores, por lo que se presenta como un ejemplo ideal para acercarse a los más jóvenes y mostrarles un mundo digital en gallego, ofreciéndoles una contextualización de la situación actual, herramientas para generar contenido en el idioma, argumentos y referentes, así como el conocimiento de influencers y grupos musicales de éxito que emplean el gallego con normalidad en todas sus creaciones.

Precisamente, el responsable de Orgullo Galego subrayó el potencial de las redes sociales como herramienta para normalizar el uso del gallego y acercarlo a públicos amplios, incidiendo en la necesidad de dar a conocer referentes y proyectos digitales que emplean la lengua gallega con naturalidad y éxito: "Demostramos co exemplo de Orgullo Galego e de tantas outras canles que xerar contido en galego suma".