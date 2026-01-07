La teatralización de 'Memorias dun neno galego' llega a Santiago con 19 actuaciones

La teatralización de Memorias dun neno galego, coproducida por el Centro Dramático Galego (CDG) y Contraproducións, llega este jueves en el Salón Teatro de Santiago con un total de 19 actuaciones, 14 en enero y cinco en febrero.

La adaptación, en la que "hay fidelidad, pero también libertad", tal y como ha indicado su director Cándido Pazó, homenajea el 65º aniversario de la novela original escrita por Xosé Neira Vilas y el décimo aniversario de la muerte del narrador y poeta pontevedrés. La fecha elegida, además, se debe a la dedicación de las memorias a los Reyes Magos.

El director del CDG, Fran Núñez, ha revelado en la presentación de la obra que para los pases de enero, de miércoles a domingo hasta el 25, ya se han vendido cerca de 2.500 entradas, lo que supone entre un 70 y 75% del aforo total.

La buena acogida ha provocado, según Núñez, que se hayan fijado otros cinco pases entre el 11 y el 15 de febrero, cuyas entradas saldrán este jueves a la venta y "tiene pinta de que volarán".

Núñez también ha adelantado que cuentan con un plan de movilidad para que personas de localidades cercanas, como Boiro o Muros, se puedan desplazar a la capital gallega y acudir a las diferentes sesiones ofertadas.

La llamada "gira inicial" por el director del CDG, visitará en fechas venideras Vimianzo, Ribeira, Nigrán, Lugo, Rianxo, Monforte, Carballo, Vilalba y O Barco de Valdeorras.

La iniciativa cuenta, a su vez, con el apoyo del Museo do Pobo Galego. La presidenta del centro, Concha Losada, ha anunciado que el próximo 14 de enero a las 16:30 horas el museo ofrecerá una visita guiada con "las especiales referencias que Balbino (protagonista de la novela) hace en la obra".

"Un clásico" para mirar desde "distintas ópticas"

La presentación, moderada por el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), también ha contado con la presencia de la actriz Mónica García y el secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez.

García, quien ha reconocido no haber coincidido previamente con el resto de siete actores y actrices que conforman el elenco, ha destacado la labor realizada por Cándido Pazó para construir una obra "fácil de interpretar" y su valía para "dar indicaciones muy atinadas".

Memorias dun neno labrego es, para Pazó, "un clásico" al que hay que mirar desde "distintas ópticas". Aunque la novela ya fue teatralizada años atrás en el estado mexicano de Yucatán, el director ha determinado que su adaptación es "más coral".

Pazó ha explicado que la obra es "una representación de los padres de la época" y, aunque hoy "pueda parecer dura", la figura del padre del protagonista refleja "la interrelación de los hijos con sus padres de toda una generación".

El director también ha matizado que la novela escrita por Xosé Neira Vilas no es autobiográfica pese a que "haya mucho de Neira Vilas en Balbino", el niño protagonista. Además, "emociones propias de las luchas desiguales o de la injusticia" pueden atribuirse también al mundo actual.

Valentín García, quien pronostica un "éxito seguro" a la representación teatral, ha ensalzado como Neira Vilas "escribió una obra de Balbino en un país lleno de Balbinos" a través de un lenguaje accesible.

La novela es, en palabras de García, "una de las obras gallegas más traducidas", pues ha sido traducida a más de 20 idiomas y ya cuenta con más de 700.000 ejemplares en diferentes versiones.