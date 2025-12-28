Xosé Penas defiende el legado de Castelao como referente vivo de Galicia

Imagen de los asistentes al acto. Deputación de A Coruña.

La figura de Castelao volvió a ocupar un lugar central en la vida pública gallega con el acto que cerró oficialmente el Año Castelao, celebrado en el Panteón de Galegas y Galegos Ilustres.

La cita, organizada por la Fundación Castelao con el apoyo de la Diputación de A Coruña, combinó palabra y música en una jornada cargada de simbolismo.

Durante su intervención, el diputado de Patrimonio, Xosé Penas, reivindicó a Castelao como "nuestro primer presidente" y como un referente que no puede limitarse a una conmemoración puntual.

A su juicio, el pensamiento y el compromiso del intelectual rianxeiro deben formar parte del día a día de la sociedad gallega, especialmente en un contexto marcado por la desinformación y la falta de referentes compartidos.

El acto coincidió con el 41 aniversario de la constitución de la Fundación Castelao y contó con la presencia de representantes institucionales y culturales, que subrayaron la vigencia de una figura clave para entender la identidad, la historia y la dimensión política de Galicia.

Penas recordó que a lo largo de este año se celebraron actos dentro y fuera del país que ayudaron a poner en valor su legado.

Uno de los momentos más destacados fue el diálogo simbólico entre política y música, materializado en un recital a cargo del violinista Anxo Gómez Piñeiro y la pianista Haruna Takebe.

El programa, con obras de Bach, Beethoven, Sarasate, Quiroga y la tradicional Foliada de Negreira, sirvió para vincular la obra de Castelao con valores universales como la libertad, la igualdad y la fraternidad.