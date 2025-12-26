“Xenocidio” es la Palabra del Año 2025 en Galicia con más del 40 % de los votos

La votación popular para elegir la Palabra del Año 2025, promovida por la Real Academia Galega y la Fundación Barrié a través del Portal das Palabras, se ha cerrado con la elección de "xenocidio", que obtuvo algo más del 40 % de los votos emitidos.

En total, el término sumó 2.948 apoyos de cerca de 7.200 votos, imponiéndose con claridad al resto de finalistas.

El concepto fue creado durante la Segunda Guerra Mundial por Raphaël Lemkin, jurista polaco de origen judío y superviviente del nazismo, y es considerado por especialistas como uno de los términos que cambiaron la historia contemporánea.

Lemkin dedicó su vida a lograr el reconocimiento del genocidio como crimen contra la humanidad y delito de persecución universal, una definición que fue adoptada por la ONU tras la guerra y que ha vuelto a cobrar protagonismo en la actualidad internacional.

En segunda posición se situó "foliada", con 1.315 votos, cerca del 20 %, una palabra ligada a la alegría colectiva por la celebración de las Letras Galegas dedicadas a las cantareiras.

El tercer puesto fue para "lume", con 843 votos, convertida en palabra-crónica de los incendios forestales del pasado verano.

A continuación aparece "desfeita", con 834 apoyos, seguida de "loia", que alcanzó los 686 votos. Esta última, además de su significado tradicional, ha adquirido una acepción vinculada a la desinformación y a las noticias falsas difundidas por medios electrónicos.

Cierra la lista "retrinco", con 564 votos, en un claro guiño a Castelao en su año conmemorativo, una palabra que el diccionario define tanto como resto de un corte como un espacio muy breve de tiempo.