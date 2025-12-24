Piden que el teatro Colón de A Coruña sea rebautizado en honor a María Casares
La asociación cultural Alexandre Bóveda demanda a la alcaldesa el cambio de nombre
Más información: Inés Rey propone que la nueva Estación Intermodal de A Coruña se llame María Casares
La Asociación Cultural Alexandre Bóveda ha emitido este miércoles un comunicado en el que demanda a la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, que se cambie el nombre del teatro Colón por el de María Casares a raíz del reciente anuncio por parte de la regidora de que la actriz coruñesa dará nombre a la nueva estación intermodal.
Desde la asociación ven esta propuesta como "unha decepción e unha estratexia de distracción que non podemos deixar pasar".
Consideran que dar su nombre a la estación no es un verdadero reconocimiento a la figura de una gran actriz de comienzos del siglo pasado que en 1936 tuvo que exiliarse a Francia, donde desarrolló buena parte de su carrera.
"María Casares non foi unha viaxeira de paso por esta cidade; é a filla dunha Coruña que hoxe, grazas a decisións como a súa, segue a tratala coma unha estranxeira. Propor o seu nome para unha infraestrutura de transporte mentres se lle nega o seu lugar natural, o Teatro Colón, é unha manobra para 'quitarse o problema de enriba' sen afrontar a verdadeira débeda que a institución que vostede preside ten coa cultura", denuncian en el escrito dirigido a la alcaldesa.
Entre sus argumentos para que el Colón cambie su nombre por Casares están que el legado de la artista vive "no drama e na arte, non na loxística de viaxeiros", al tiempo que critican que actualmente el teatro lleva un nombre "que nada ten que ver coa nosa identidade".
Además, critican la falta de "valentía política" a la hora de decidir no cambiar el nombre del Teatro Colón. "Ao elixir a estación, vostede busca o camiño fácil: compracer a estatística de 'nomes de mulleres' en espazos públicos sen molestar ao status quo conservador que se opón a tocar o Colón", señala la asociación cultural.
Desde la Alexandre Bóveda consideran esta como una cuestión de memoria. "A petición da cidadanía e do mundo cultural coruñés non é un capricho nominalista. É unha reclamación de xustiza histórica. María Casares debe ser a anfitrioa da creación artística da cidade, non o nome dunha terminal de autobuses", subrayan, reclamando a Inés Rey que escuche "a voz dun sector cultural que leva anos pedindo coherencia".
Ante una petición que tiene un largo recorrido, la reciente propuesta de la alcaldesa de dar este nombre a la nueva estación "non é un avance; é un 'punto e final' prematuro que pretende pechar o debate sobre o teatro pola porta de atrás".
Por todo ello, piden una rectificación y que el nombre de María Casares se vincule a una institución artística. "Non nos conformamos coa estación porque a súa memoria merece o escenario", recalcan.