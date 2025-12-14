La Tuna de Veteranos de A Coruña cosecha un nuevo éxito internacional con una gira por Argentina y Uruguay

La Tuna de Veteranos de A Coruña ha regresado a Galicia tras culminar con gran éxito una gira musical por Argentina y Uruguay, desarrollada entre los días 26 de noviembre y 8 de diciembre, en la que la agrupación llevó su música, su repertorio tradicional y su característico espectáculo a distintos puntos de Sudamérica.

Durante cerca de dos semanas, la formación coruñesa ofreció un total de nueve conciertos en la Patagonia argentina, Buenos Aires y Montevideo, actuando en escenarios de relevancia cultural y social y contando con una notable afluencia de público. Las actuaciones estuvieron marcadas por el seguimiento constante de la comunidad gallega en el exterior y por la calurosa respuesta de los asistentes, que trasladaron numerosas felicitaciones al grupo por la calidad artística y la cercanía de sus interpretaciones.

En la Patagonia argentina, la Tuna de Veteranos actuó en Comodoro Rivadavia, donde ofreció conciertos en espacios tan destacados como el Teatro Español, el Centro Gallego y la Plaza de España, convirtiendo cada actuación en un punto de encuentro para la colectividad gallega y para el público local interesado en la música tradicional y universitaria. Estas citas sirvieron también para reforzar los lazos culturales entre Galicia y una de las zonas con mayor presencia histórica de emigración gallega.

La gira continuó en la ciudad de Buenos Aires, donde el grupo desplegó una intensa agenda cultural con actuaciones en el Centro Galicia de Buenos Aires, el Jardín de la Recoleta, el Centro Asturiano de Lanús y el Teatro Alejandro Casona. El recorrido musical se cerró en Montevideo, con una actuación en el Centro Gallego de la capital uruguaya, un espacio emblemático para la colectividad gallega en el país.

Este nuevo éxito internacional supone un importante reconocimiento al trabajo, la trayectoria y la esencia de la Tuna de Veteranos de A Coruña, un grupo que, a lo largo de los años, ha sabido mantener viva la tradición tunera y adaptarla a públicos de distintas generaciones y culturas.