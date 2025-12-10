Visitas de Navidad al Castillo de San Antón y al Castro de Elviña de A Coruña: cómo inscribirse

El Concello de A Coruña ha abierto este miércoles el plazo de inscripción en las actividades de Navidad que organizan el Museo Arqueológico e Histórico del Castillo de San Antón y el Castro de Elviña. La programación incluye un taller para niños y niñas de 6 a 12 años y distintas visitas guiadas a ambos espacios monumentales de la ciudad.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa a partir de este miércoles, 10 de diciembre, a las 10:00 horas. Habrá visitas guiadas tanto al Castillo de San Antón, donde se encuentra el Museo Arqueológico e Histórico, como al Castro de Elviña.

Los días de visita al Castillo de San Antón serán los sábados 20 y 27 de diciembre a las 12:00 horas. Tendrán una duración de hora y media y habrá 25 plazas por actividad. Por otra parte, las visitas al Castro de Elviña se celebrarán los domingos 21 y 28 de diciembre y 4 de enero, con la misma duración y plazas que en San Antón. Para reservar es necesario ponerse en contacto con el número de teléfono 981 189 850, de martes a sábado de 10:00 a 19:00 horas.

El público infantil podrá participar en un taller de elaboración de estampas, que llevará por nombre 'Ex-libris: huellas mágicas en los libros'. A través de una actividad lúdica y creativa, los niños y niñas participantes se sumergirán en el maravilloso mundo de los ex-libris y descubrirán todo sobre estos pequeños sellos y su importante función.

Además, durante la actividad los niños tendrán tiempo de imaginar y crear su propia estampa combinando letras, símbolos y dibujos que se llevarán a casa. Será el sábado 20 de diciembre en San Antón a las 11:45 horas. Está destinado a niños y niñas de 6 a 12 años y habrá 20 plazas, que se pueden reservar en el siguiente enlace.