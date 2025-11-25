La librería Lume de A Coruña reabre sus puertas: "Queremos mantener su esencia y que tenga mucha vida"

Como si de un regalo de Navidad adelantado se tratase, Lume abrirá de nuevo sus puertas el próximo 2 de diciembre. En tan solo una semana, la icónica librería de la ciudad volverá a despachar títulos de todo tipo, esta vez en un proyecto del escritor Rober Cagiao junto a su hermana Cheché y su madre Rosy.

"Queremos mantener la esencia que tenía y recuperar su espíritu y adecuarlo a la época en la que estamos. Que tenga mucha vida. Por eso empezamos con una fiesta. Queremos que alrededor de los libros haya un espacio de diversión y muchos niños, que como mucha gente ahora, dentro de 30 o 40 años recuerden la librería", cuenta emocionado Rober desde la nueva Lume, con la obra ya finalizada pero con las estanterías por llenar.

Algo más de un año después de su cierre, la vida literaria regresa a este local de la calle Fernando Macías abierto por primera vez hace exactamente 50 años.

Ahora, Lume mantiene su estrecha entrada, esta vez pintada en tonos rojos, junto al escaparate con un cristal casi circular. Una vez dentro, el comercio se abre con amplitud, primero con un pasillo que deja a mano izquierda el mostrador y una serie de estanterías organizadas por temáticas.

Algunos de los primeros libros de la nueva librería Lume. Carmen G. Mariñas

Primero irán las recomendaciones de Rober y otros dos libreros. Luego los clásicos y, llegando a la parte de atrás de la tienda en un espacio amplio bajo una lámpara de araña, los libros juveniles e infantiles, con su espacio dedicado a los más pequeños. Por el camino, la selección de novedades y libros en gallego, en inglés y de temáticas de todo tipo, desde la psicología hasta la música.

Por su profesión, Rober se encargará de algunos de los aspectos más literarios de la nueva Lume. Su hermana Cheché, psicóloga, de aspectos más organizativos y de la decoración del espacio.

Ella fue precisamente la impulsora de esta idea, insistiendo desde hace algunos años en que se embarcasen en una aventura dentro del sector de la cultura. Cuando comenzaron a mirar librerías, "vimos esta y supimos que tenía que ser la elegida", apunta el escritor, añadiendo que "queríamos recoger ese pasado y darle vida otra vez. Fue un sitio contra el régimen y muy importante en la vida de la ciudad".

Como hermanos, ambos mantienen sus piques en torno a las preferencias y prioridades de cada uno —mientras que para Rober los libros ya visten la librería, Cheché imagina todas las posibilidades decorativas del espacio—, aunque los dos coinciden en la vocación cultural de esta nueva librería.

Más que una librería

Lume renace como espacio cultural. Además de libros y toda su actividad derivada —como charlas, cuentacuentos, presentaciones, clubes de lectura o firmas— los hermanos tienen muchos planes para la librería.

Algunos de los primeros libros que acaban de llegar a la librería Lume. Carmen G. Mariñas

"Como es tan grande, podemos hacer muchas cosas", cuenta Cheché, poniendo de ejemplo una pequeña zona de exposiciones al fondo del local. La idea es que cualquier artista pueda hacer uso de manera gratuita de este espacio para mostrar su obra. A modo de inauguración, su madre Rosy será la encargada de estrenar el espacio con sus pinturas.

Los hermanos también quieren que este sea un espacio donde reunirse. Junto a las exposiciones habrá una mesa y unas sillas donde cualquier persona podrá convocar reuniones, eso sí, de ámbito cultural.

El futuro de Lume

En sus paredes, Lume tendrá libros de todo tipo. También algunos títulos que los dos hermanos recomiendan: "Cualquier libro de Domingo Villar o de Pedro Feijóo como Donde nacen las bestias y Arantza Portabales como Asesinato en la casa rosa", comenta Rober, a los que Cheché añade "El espejo del cerebro, de Nazareth Castellanos y El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma".

Estantería de la librería Lume. Carmen G. Mariñas

Y los libros que falten, se piden: "Hoy en día no hay problema, en dos días está aquí. Aunque sea una obra muy rara, si tiene ISBN es fácil de encontrar. Queremos que sea un espacio para todos". La librería contará también con club de lectura online y venta a través de su web.

La nueva historia de Lume comenzará el próximo martes, 2 de diciembre. Como fiesta de inauguración, desde las 18:30 horas las puertas de la librería estarán abiertas. La autora de La casa de huéspedes, Ana Lena Riviera será quien estrene el espacio, acompañada de Guada Guerra presentando su libro. A continuación, se presentará la exposición de Rosy Cagiao y Cheché dará un discurso inaugural.

La fiesta seguirá con unos pinchos, vino y música, además de regalos para las primeras 50 compras. La celebración se extenderá durante los siguientes días, con descuentos del 5% en todos los libros, una ventaja de la que también disfrutarán más adelante los socios de Lume.