El grupo de teatro de la ONCE actúa gratis en A Coruña: "Queremos que la gente disfrute"

Este viernes, a las 20:00 horas, la sede de la Fundación ONCE de A Coruña se convertirá en el escenario para la última interpretación de Arroutada. Esta obra es el primer espectáculo del grupo de teatro dirigido por Mónica Sueiro y está inspirado en los relatos de Max Aub recogidos en Crímenes ejemplares.

El grupo de la ONCE, que tiene por nombre Sestrelo Teatro, está compuesto por 11 personas, 9 de ellas usuarias de la Fundación al tener algún tipo de discapacidad visual. Por su puesto, su interpretación será accesible. Entre el público, las personas que lo necesiten contarán con el apoyo de otras personas que irán apuntando lo que sucede sobre las tablas.

De la obra, Sueiro explica que el espectáculo tiene grandes dosis de humor negro. Con una estética cuidada y centrada en los colores negro y beige, sobre el escenario reflejan los arrebatos que llevaron a estos asesinos a matar en cinco estructuras y con una interpretación basada "en su trabajo como actores".

"Detrás de ello lo que hay es gente muy enfadada, muy estresada, muy perdida y una sociedad realmente muy deshumanizada en la que estamos con los nervios a flor de piel y saltamos por nada", añade sobre la narración.

"Es una obra en la que ellos llevan trabajando desde hace un año y medio y a la que le tenemos muchísimo cariño" Mónica Sueiro, directora del grupo de teatro de la ONCE

La de A Coruña será su décima y última función, poniendo el broche final a una gira que comenzó en julio del 2024 en Vigo.

Pero el grupo, que nació en el 2019, no para. Mientras despiden esta obra, ya han comenzado la gira de la siguiente: Comedia sin título, una obra de García Lorca. En A Coruña se podrá ver el próximo año y esta segunda producción contará con un servicio de descripción de audio.

Para este viernes, "queremos que la gente venga a disfrutar y a pasarlo bien. Es una obra en la que ellos llevan trabajando desde hace un año y medio y a la que le tenemos muchísimo cariño. Como todo, llega un momento en el que las obras hay que cerrarlas y centrarse en el montaje de una nueva, así que tenemos mezcla de sentimientos. Pena porque esta ya no la vamos a hacer más y el recuerdo bonito que ha dejado", subraya la directora.

También bonita será, con toda probabilidad, la sensación con la que el público salga de la sala. La entrada para ver Arroutada de Setestrelo es libre y gratuita.