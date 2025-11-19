El Teatro Rosalía de A Coruña contará con una recubierta para solucionar las filtraciones

El Teatro Rosalía de Castro de A Coruña en una foto de archivo. Concello da Coruña

La cubierta del teatro Rosalía de Castro de A Coruña, que sufre problemas de filtraciones desde hace algo más de una década, contará con una sobrecubierta. La reunión de la Xunta de Goberno Local celebrada hoy ha aprobado la licitación de estas obras para dar solución a los problemas de filtración de agua del teatro.

Así, según explicó el concelleiro de Economía José Manuel Lage en rueda de prensa, se destinarán 414.000 euros a la instalación de una sobrecubierta de zinc que se situará sobre la cubierta ya existente. También se mejorará en paralelo los accesos a la cubierta para facilitar los trabajos de mantenimiento.

La mayor parte de los daños fueron causados durante un temporal en el 2014. Entonces, se procedió a una reparación que no solucionó por completo los problemas de filtrado, que se siguieron sucediendo durante años.

Servicios de comedor social

Por otra parte, otro de los asuntos aprobados por la Xunta de Goberno Local fue el de sacar a concurso el contrato de gestión del servicio municipal del centro de día Novoboandanza con un presupuesto de 900.000 euros hasta el 2028.

En esta misma línea, se aprobaron las licitaciones del servicio de comedor social en este centro cívico y en el de Monte Alto. Ambas suman 400.000 euros de presupuesto, también hasta el año 2028.

Programa Idiomas do Mundo

En materia educativa, y como complemento a las Bolsas Norteamérica, el gobierno local ha aprobado licitar el contrato para gestionar el programa de inmersión lingüística Idiomas do Mundo. Con esta iniciativa, cada año 30 jóvenes de la ciudad pasan un mes en Irlanda conviviendo con una familia nativa, asistiendo a clases de idiomas y perfeccionando su inglés.

El presupuesto asciende a casi 300.000 euros hasta el 2027.