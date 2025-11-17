Un barrio de A Coruña homenajea a las referentes femeninas silenciadas en las calles de la ciudad

En A Coruña el 92% de las calles llevan nombres de hombres, lo que representa la desigualdad en la representación femenina. Por ello, para visibilizar esta situación y reparar la memoria de las mujeres, nace Mulleres na Rúa, un proyecto promovido por la Asociación Vecinal Oza, A Gaiteira, Os Castros, que busca renombrar el callejero de la ciudad en femenino, recuperando el legado de mujeres cuyas contribuciones han sido silenciadas o insuficientemente reconocidas.

De esta manera, entre el 24 y el 30 de noviembre, la ciudad herculina acogerá una serie deactividades en las que las mujeres serán protagonistas y se pondrán en el foco visible: encuentros, acciones reivindicativas, culturales y un recorrido reivindicativo que combina homenaje y celebración.

El acto central tendrá lugar el sábado 29 de noviembre, con un recorrido reivindicativo que comenzará en la Travesía da Gaiteira, simbólicamente dedicada a Marisol Soengas, a las 13:00 horas, acompañado de la batucada feminista Trópico de Grelos. La comitiva seguirá por las calles Gaiteira, Avenida de Oza, Avenida de la Concordia, Monte das Moas y José María Hernández, finalizando en la calle José Fariña Ferreño, que será renombrada simbólicamente como calle Mercedes Romero Abella, en homenaje a la maestra republicana represaliada, constituyendo un acto de justicia histórica.

Además, a lo largo de la semana, se desarrollará una programación que incluye encuentros de reflexión, espacios de sonoridad y propuestas culturales. Entre ellas destacan el #LunsDeEncontros con Eli Ríos, que tendrá lugar el lunes 24 de noviembre a las 19:00 en la Biblioteca Fórum; el lanzamiento del espacio de intercambio Sororidad en Común, el martes 25 de noviembre en la Asociación Oza-Gaiteira-Os Castros.

Por último, el concierto 'Xeografias' de Sofía Espiñeira, que cerrará la semana el domingo 30 de noviembre en el Auditorio Fórum Metropolitano, un espectáculo que combina música, danza y poesía visual para explorar las relaciones entre cuerpo, territorio e identidad. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Durante todas las actividades, se anima a la ciudadanía a llevar pancartas con la frase "Historia se escribe en femenino", como símbolo de reivindicación. Mulleres na Rua es un proyecto impulsado por la Asociación Vecinal Oza, A Gaiteira, Os Castros, con financiación de la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de A Coruña y gestionado por Exeria Producciones.

Programa

Luns 24 de noviembre

19:00 horas: Biblioteca Fórum - #LunsDeEncontros: Charla con Eli Ríos.



Martes 25 de noviembre

17:00 horas: Asociación Oza-Gaiteira-Os Castros - Sororidad en Común, nuevo espacio estable de encuentro femenino.

Sábado 29 de noviembre

13:00 horas: Travesía da Gaiteira – Batucada feminista Trópico de Grelos.



Domingo 30 de noviembre