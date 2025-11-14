Ya es oficial: el Diccionario de la RAG incorpora 100 nuevas palabras y expresiones

El Diccionario de la Real Academia Galega (RAG) se ha actualizado incluyendo un ciento de palabras y expresiones que aumentan el uso oficial del idioma. Antiincendios, bucinada, descifraxe /desciframento o polifacetismo, son algunas de los nuevos términos incluidos, y expresiones como a descomán, sinónima de a desmán, entre otras.

De esta forma, el Seminario de Lexicografía de la RAG ha sumado unas 100 voces nuevas al glosario oficial de la lengua gallega, además de estar en constante revisión y actualización del diccionario en línea de la institución y que se puede consultar de forma gratuita en /academia.gal/dicionario.

Palabras y expresiones incluidas en la RAG

La actualización del Diccionario de la Real Academia Galega suma un ciento de voces. Entre las nuevas entradas figuran vocablos que completan familias de palabras como antiincendios, bucinada, descifraxe / desciframento, estudantado, polifacetismo, parafusería, postergación, posvenda, ludoteca, enoteca o viñoteca.

También otros tradicionales como bochinche, eis, naipelo, pataqueiro, -a, poma o rianxo. Expresiones como a descomán, sinónima de 'a desmán', y a sabendas de se incorporan también otras palabras de reciente creación o popularización como autofoto, conurbación, dina, feísmo o surfear, así como el gentilicio gazano, -a.

Los términos del mundo de la ciencia y de la investigación conforman otro grupo con presencia en esta actualización, en la que se añaden audioloxía, bolboretario / xardín de bolboretas, grampositivo, -a o gramnegativo, -a, además de galeguística.

El Seminario de Lexicografía de la Real Academia Gallega trabaja permanentemente en la revisión y actualización del Diccionario en línea de la institución. Además de sumar a esta herramienta palabras que designan distintas realidades, entre ellas los neologismos, el equipo que coordina el académico Manuel González le presta también atención a la labor que consiste en completar familias de palabras como las incluidas en esta última actualización.

Pese a que estas parten de una misma raíz común para crear distintas voces con el sufijo habitual del gallego, su incorporación favorece la resolución de dudas sobre su escritura, en ocasiones meramente ortográficas, como sucede con 'adictivo', que figura entre las novedades y que evita su confusión con la forma aditivo, de significado diferente.

El Diccionario de la Real Academia Galega, con más de 58.000 entradas, constituye una herramienta fundamental para los usuarios y estudiosos de nuestra lengua. En su constante revisión, los miembros del Seminario de Lexicografía tienen en cuenta, entre otros criterios, las demandas que los usuarios y usuarias hacen llegar a través de la opción "Axúdanos a mellorar".

Fruto de este proceso de escucha son algunas de las actualizaciones más recientes, como alfombreiro,-a, o auguista, incorporadas el pasado mes de julio, o las mencionadas bolboretario e gazano,-a.

Cada mes la versión web del Diccionario recibe cerca de tres millones de consultas a través de la versión web y de su aplicación para móviles y tabletas, disponible para Android e iOS.