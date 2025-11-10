Abre en A Coruña Vavava Haus, un nuevo espacio creativo para eventos: "Nos mueve la cultura"

Un espacio creativo para creativos. Así es Vavava Haus, que abrió sus puertas en la Ciudad Vieja de A Coruña con el objetivo de convertirse en un referente cultural en plena plaza de Azcárraga. Y es que en este local de 160 metros cuadrados hay espacio para todo tipo de arte y tienen los brazos abiertos a nuevas propuestas para que "pasen cosas".

Vavava Haus arrancó el mes de noviembre con fuerza y varios eventos culturales listos para sorprender a todas aquellas personas que se animen a pasar por el local. Así, los amantes de la gastronomía podrán disfrutar de una cena de la mano de Gracias por su visita el próximo 28 de noviembre, mientras que el teatro será el gran protagonista los días 21, 22 y 23 con La Taberna de los Perros.

"Lo que más nos mueve es el tema cultural. Con galerías de arte, con conciertos acústicos, con Lengua de Fuego haciendo bocetos o pintura... Queremos que sea lo más accesible posible", señala el fundador del proyecto, Jacobo Galán, que añade que Usual también hará charlas con artistas en un espacio en el que trabajan seis personas que han creado una bonita comunidad.

Y es que, dentro de la creatividad, quienes forman parte de Vavava proceden de ámbitos muy diversos: Studio Vagrant, Usual, Orain Studio, By Morbo, Studio Follow, Galicia Design Week, Carla Etstik, Restory Books, Onda Café, Rosmón Burger, Gluglu Wines y Gracias por su visita han hecho posible el nacimiento de un espacio en el que hay sitio para todos.

Compartir experiencias

Vavava Haus dispone de un estudio de fotografía con luz natural y controlada para que los profesionales puedan realizar su trabajo, ya que es posible alquilarlo. La literatura, además, ocupa una zona especial: Restory ha colocado en la entrada del espacio una selección de sus rare books for rare people.

La gastronomía, además, ocupa un espacio central en este proyecto, ya que Vavava Haus dispone de una cocina profesional que les permitirá realizar diferentes tipos de eventos de la mano de Adrián Felípez u Onda Café, por ejemplo. "Tenemos el espacio preparado para que puedan venir y generar pop-up gastronómicas, si existe ese término", señala el fundador de Vavava.

Entrada a Vavava Haus, con los libros de Restory. Orain Studio

Eventos que siempre se darán a conocer a través de las redes sociales del proyecto, que ha sido contactado por Cormorán Film Fest para la proyección de alguna película y en el que se celebrará el 29 de noviembre un Secret Show sobre el que todavía no es posible desvelar nada.

Ambos han contactado con Galán, que explica que ellos también serán activos a la hora de difundir el trabajo de creativos locales. "Queremos ayudar a crecer y dar voz a la gente del ámbito creativo. Todos se van a Madrid, a Barcelona o fuera, yo soy uno de ellos. Irse es fundamental para aprender, pero es importante que tengan aquí casa".

Y es que en Vavava Haus hay espacio para todos los profesionales del ámbito cultural que tengan ganas de compartir experiencias y aprender, desde personas con larga trayectoria hasta jóvenes que comienzan a dar sus primeros pasos. Precisamente para poder fomentar conexiones, Galán se plantea hacer jornadas de puertas abiertas: "Tenemos perfiles que pueden interesar a la gente más joven para aprender".

La inauguración, el 14 de noviembre

Vavava Haus también se presenta como un espacio en el que celebrar eventos privados. Así, el responsable del local señala que por ahora cerraron varios corporativos, con una joyería y una empresa de robótica, pero en el futuro esperan incorporar otros más "personales" como celebración de cumpleaños.

Familiares y amigos ya han celebrado con los promotores de este espacio la apertura. Este viernes 14 de noviembre, la inauguración estará abierta a todo el público y contará con picoteo de la mano de Rosmón y Miga by Adrián Felípez y de ambientación musical con DJ Javi Ziontifik. Una oportunidad única de adentrarse en esta nueva propuesta cultural en pleno corazón de la Ciudad Vieja.