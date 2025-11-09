Siro será el homenajeado del Día da Ilustración de Galicia 2026

El ilustrador Siro López será el homenajeado en el Día de la Ilustración 2026. El reconocimiento, otorgado por la Xunta de Galicia y la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, reconoce el trabajo del caricaturista político y humorista gráfico, además de retratista, dibujante y pintor.

La efeméride se celebra el 30 de enero y este año es la segunda vez en la que se otorga el reconocimiento en vida a un artista. Para conmemorarlo, la consellería de Cultura está trabajando en un programa de actividades con talleres y exposiciones.

Nacido en Ferrol en 1943, Siro lleva dibujando desde su infancia y ha explorado distintas técnicas, desde la tinta y pincel, hasta el carbón, el grafito o técnicas digitales. También es el responsable de la plaza del Humor de A Coruña, de 1990, y autor del curso de gallego Imos aló? emitido en la TVG entre 1989 y 1990.

En anteriores ediciones de este reconocimiento fueron homenajeados Lolia Díaz Baliño, Federico Ribas, Chichi Campos, Reimundo Patiño o Xosé Vizoso.