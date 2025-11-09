Siro será el homenajeado del Día da Ilustración de Galicia 2026
La Xunta prepara un programa de talleres y exposiciones para conmemorarlo
El ilustrador Siro López será el homenajeado en el Día de la Ilustración 2026. El reconocimiento, otorgado por la Xunta de Galicia y la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, reconoce el trabajo del caricaturista político y humorista gráfico, además de retratista, dibujante y pintor.
La efeméride se celebra el 30 de enero y este año es la segunda vez en la que se otorga el reconocimiento en vida a un artista. Para conmemorarlo, la consellería de Cultura está trabajando en un programa de actividades con talleres y exposiciones.
Nacido en Ferrol en 1943, Siro lleva dibujando desde su infancia y ha explorado distintas técnicas, desde la tinta y pincel, hasta el carbón, el grafito o técnicas digitales. También es el responsable de la plaza del Humor de A Coruña, de 1990, y autor del curso de gallego Imos aló? emitido en la TVG entre 1989 y 1990.
En anteriores ediciones de este reconocimiento fueron homenajeados Lolia Díaz Baliño, Federico Ribas, Chichi Campos, Reimundo Patiño o Xosé Vizoso.