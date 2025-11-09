La exposición Seica na Coruña de Carballido suma visitas guiadas y talleres infantiles

El Kiosko Alfonso de A Coruña: la belleza más de un siglo después

Hasta el 23 de noviembre, A Coruña acoge en el Kiosco Alfonso la muestra Seica na Coruña de Xesús Carballido, una exposición que se completa con un catálogo de visitas guiadas y talleres infantiles centrados en la memoria y la creación artística.

La exposición incluye un centenar de piezas construidas con objetos encontrados y posteriormente transformados en arte como tipos de imprenta, etiquetas, botones, conchas o juguetes.

Dentro de la programación paralela, el viernes 21 a las 19:00 horas habrá una presentación oficial del catálogo de la exposición con el propio autor que ofrecerá una visita guiada de entrada libre hasta completar aforo. Comisariada por Marta Lucio Gómez, la muestra recorre series de la trayectoria e Carballido, mezclando lenguaje plástica con el surrealismo o el Pop Art, además del objet trouvé o el ready-made.

Felipe Senén, historiador y autor de uno de los textos del catálogo, recalca que "Carballido argalla poesía visual con obxectos esquecidos recoñecibles por todos, e convídaas a vivir de novo noutras narrativas, como quen ensambla versos soltos nun poema visual”".

Actividades infantiles

Como parte de la programación dirigida a los más pequeños habrá un taller el sábado 15 a las 12:00 horas, para niñas y niños de entre 5 y 10 años en la que se creará un camafeo decorativo con materiales reciclados. Es necesario realizar una inscripción previa en la web.

El sábado 22, de nuevo a las 12:00 horas, niñas y niños de 8 a 14 años podrán participar en una actividad en la que, a partir de una maleta con objetos antiguos, se crearán exposiciones temporales. También es necesario anotarse previamente en la web.

Ambas actividades tienen un aforo de 15 personas y la inscripción abrirá el 11 de noviembre a las 10:00 horas.