Estos son ganadores de los Premios da Cultura Galega 2025: de Editorial Galaxia a Aquí tamén se fala

Los Premios da Cultura Galega 2025 ya tienen nombres propios. El jurado, presidido por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se ha reunido este jueves en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, tras lo que hizo público el fallo de los ganadores en cada una de las categorías.

Estos galardones buscan distinguir la excelencia creativa, la capacidad de intercambio, la experimentación y la proyección del panorama cultural de la comunidad gallega, así como el compromiso de proyectos, trayectorias e iniciativas que enriquecen la realidad e identidad cultural de Galicia. Los ganadores en cada una de las categorías son:

Letras: Editorial Galaxia

Artes Visuales: Bienal de Arte de Pontevedra

Artes Escénicas: Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas

Música: Bodegas Martín Códax

Audiovisual: Baños Films

Lengua: Campaña Aquí tamén se fala

Patrimonio Cultural: Antón Corral

Proyección Exterior: Programa de radio Sempre en Galicia

Además de López Campos, formaron parte del jurado el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; la directora xeral da Promoción da Igualdade, María Quintiana; el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López; el presidente de la Real Academia de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo; la vicepresidenta 2ª del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra; y María López Sández, en representación del presidente de la Real Academia Galega.

También participaron profesionales de reconocido prestigio, como Esther Estévez, periodista; Alberto Sueiro, director del Festival Internacional Outono de Teatro; Verónica Santos, directora de Acción Cultural en la Fundación Cidade da Cultura, y Andrea González, pianista y directora del festival IKFEM. Además, ejerció como secretaria Mª Carmen Calviño, subdirectora xeral de Arquivos e Centros Museísticos da Xunta.