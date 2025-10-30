La Fundación María José Jove cede dos obras de Maruja Mallo para la gran retrospectiva del Reina Sofía
Las piezas Naturaleza viva (1943) y Basuras (1930) forman parte de Maruja Mallo. Máscara y compás, la gran exposición organizada por el Museo Reina Sofía y la Fundación Botín que recorre la vida y obra de la artista gallega
El Centro de Arte Fundación María José Jove colabora con el Museo Reina Sofía en la exposición Maruja Mallo. Máscara y compás, una muestra que reúne cerca de 200 piezas, entre pinturas, dibujos y fotografías, y que recorre la trayectoria vital y creativa de una de las figuras más relevantes de la vanguardia española.
La Fundación coruñesa ha cedido en préstamo dos obras de su colección, Naturaleza viva (1943) y Basuras (1930), que se exhiben en esta esperada retrospectiva organizada junto a la Fundación Botín.
Ambas piezas forman parte de distintas etapas del universo artístico de Mallo y revelan la riqueza simbólica y expresiva de su obra.
En Naturaleza viva, incluida en la sección homónima, la artista explora formas femeninas sensuales y coloristas a través de conchas y flores que evocan el vínculo entre lo humano y lo natural.
Por su parte, Basuras, integrada en la sección Cloacas y campanarios, se adentra en una visión más oscura y surrealista, donde la materia inerte y los paisajes desolados expresan una crítica social y existencial.
Maruja Mallo fue una de las creadoras más innovadoras de la Generación del 27, pionera en ofrecer una mirada femenina moderna, libre y transgresora.
Su obra fusiona lo popular con lo filosófico, lo científico y lo mágico, reflejando una constante búsqueda de justicia, igualdad y espiritualidad.
La exposición, comisariada por la historiadora del arte Patricia Molins, podrá visitarse en el Museo Reina Sofía hasta el 16 de marzo de 2026.