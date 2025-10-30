La Fundación María José Jove cede dos obras de Maruja Mallo para la gran retrospectiva del Reina Sofía

El Centro de Arte Fundación María José Jove colabora con el Museo Reina Sofía en la exposición Maruja Mallo. Máscara y compás, una muestra que reúne cerca de 200 piezas, entre pinturas, dibujos y fotografías, y que recorre la trayectoria vital y creativa de una de las figuras más relevantes de la vanguardia española.

La Fundación coruñesa ha cedido en préstamo dos obras de su colección, Naturaleza viva (1943) y Basuras (1930), que se exhiben en esta esperada retrospectiva organizada junto a la Fundación Botín.

Ambas piezas forman parte de distintas etapas del universo artístico de Mallo y revelan la riqueza simbólica y expresiva de su obra.

En Naturaleza viva, incluida en la sección homónima, la artista explora formas femeninas sensuales y coloristas a través de conchas y flores que evocan el vínculo entre lo humano y lo natural.

Por su parte, Basuras, integrada en la sección Cloacas y campanarios, se adentra en una visión más oscura y surrealista, donde la materia inerte y los paisajes desolados expresan una crítica social y existencial.

Maruja Mallo fue una de las creadoras más innovadoras de la Generación del 27, pionera en ofrecer una mirada femenina moderna, libre y transgresora.

Su obra fusiona lo popular con lo filosófico, lo científico y lo mágico, reflejando una constante búsqueda de justicia, igualdad y espiritualidad.

La exposición, comisariada por la historiadora del arte Patricia Molins, podrá visitarse en el Museo Reina Sofía hasta el 16 de marzo de 2026.