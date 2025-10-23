'Coralia e Maruxa', el libro ilustrado sobre las hermanas Fandiño que está en las bibliotecas de A Coruña
Cari Ca es la autora de esta obra que será presentada en bibliotecas, centros sociales y educativos de la provincia
La área de derechos civiles de la Deputación da Coruña ha presentado el libro ilustrado Coralia e Maruxa, un trabajo de Cari Ca sobre las hermanas Fandiño en formato texto e ilustración de carácter divulgativo que se repartió en las bibliotecas de la provincia. La autora, además, ofrecerá presentaciones en diferentes centros sociales y educativos.
Así lo anunciaron este jueves por la mañana la diputada de derechos civiles, Sol Agra, y la autora, Cari Ca, durante la presentación del libro en la Biblioteca Provincial.
"Irmáns de sindicalistas asasinados polos falanxistas, humilladas, rapadas, violadas, condenadas e sinaladas para que ninguén as axudara. As normas que o franquismo impoñía para as mulleres era a reclusión nas súas casas, saír só acompañadas dun home da súa familia ou para ir á misa, cubertas as cabezas, con roupas escuras e longas; pero Maruxa e Coralia, con valentía decidiron romper coas normas e saír vestidas de cores, cada día", señaló la diputada.
Sol Agra destacó además la importancia de divulgar "a verdadeira historia detrás das Marías" de la estatua de la Alameda de Santiago: "A súa historia é a historia da represión e o terror que sufriu a maioría da poboación durante a ditadura".
"Hai que continuar a traballar para dignificar a Coralia e a Maruxa, e a tantas outras mulleres que representan. Porque aínda hoxe non se sabe moito delas pese a que contamos con materiais abondo para honrar ás súas vidas. Aínda así, pesa a imaxe frívola , festiva e divertida destas mulleres que para a meirande parte das persoas son pouco máis que unha foto e parada turística en Compostela", señaló por su parte Cari Ca.
La autora reivindica a ambas mujeres, así como a sus hermanos y muchas otras personas que "loitaron e loitan pola liberdade": "Son exemplo de subversión contra o poder e as normas establecidas. Son recoñecidas pola súa resistencia, rebeldía e por converterse en símbolos de esperanza na crenza de que outro mundo é necesario e posible".
El libro será presentado a lo largo de las próximas semanas en varias localizaciones. El calendario que hay hasta ahora es el siguiente:
- 31 de octubre en la Biblioteca Municipal de Laxe a las 19:30 horas. Público general
- 4 de noviembre en la Biblioteca del IES O Milladoiro, en Ames, a las 12:30 horas. Para el alumnado
- 4 de noviembre en el Centro Sociocultural de la Cidade Histórica Maruxa e Coralia en Santiago de Compostela a las 17:30 horas. Público general
- 25 de noviembre en el IES Adormideras de A Coruña a las 12:30 horas
- 26 de noviembre en el IES Maximino Romero de Lema, en Zas, a las 10:25 horas.