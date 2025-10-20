Dolores Barral se suma al Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide como miembro numeraria

Dolores Barral Rivadulla se ha unido este lunes al Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide. Ha sido en un acto celebrado en el salón de sesión del Palacio Municipal de María Pita, donde ha realizado la lectura de su discurso de ingreso como miembro numeraria.

Barral es profesora titular de Historia del arte antiguo y medieval en la Universidade de Santiago de Compostela. En junio de 1995 defendió su tesis bajo el título A cidade da Coruña, o medio e a súa arte na Baixa Idade Media.

Su trabajo presentado este lunes abordó la historia del convento de Santa Bárbara, fundado en 1444 por una comunidad de mujeres laicas que seguía la regla de la Tercera Orden Franciscana. En él, Barral reconstruye la evolución de la institución desde sus inicios como baptisterio hasta su transformación en un convento de clausura. La investigación se basa en un fondo documental inédito conservado por las clarisas que permitió recuperar información sobre su organización interna, los privilegios otorgados por Iglesia y Concello y los vínculos con los franciscanos.

La arquitectura del convento, especialmente el pabellón barroco de dormitorios diseñado por Fernando de Casas Novoa y la iglesia con elementos medievales son otros de los ejes de su trabajo. La historiadora destaca la singularidad del friso escatológico de la plaza que representa el juicio final y la intercesión de Santiago y San Francisco como alegoría de la salvación del alma.

Por otra parte, Barral también hace un repaso a las crisis por las que pasó el convento, como desalojos durante la Guerra de la Independencia y la desamortización, así como reformas en su arquitectura entre los siglos XVIII y XIX. El estudio incluye un inventario del archivo del convento que consta de más de 160 libros y documentos.

En la celebración estuvo presente el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, que presidió el acto, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.