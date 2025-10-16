La gallega Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta con "Cuando el viento hable"

La escritora gallega Ángela Banzas ha quedado finalista del Premio Planeta 2025, con una dotación de 200.000 euros, con la novela "Cuando el viento hable", según ha anunciado este miércoles el jurado en una cena literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y recoge Europa Press.

Presentada con el título El color de la lluvia y el seudónimo Sofía García, trata de la historia de una mujer, nacida en la posguerra y criada por sus abuelos en la Galicia rural.

Novela íntima

Banzas ha explicado al recibir el premio que se trata de una novela "muy íntima" que nace de un recuerdo de infancia, cuando estuvo ingresada a los 7 años en un hospital y en la cama de al lado había otra niña más o menos de su edad con un nombre parecido al suyo sobre el que pesaba un diagnóstico fatal.

"A la edad que yo tenía, me impactó enormemente. No entendía que un niño pudiese morir. Para ser sincera, tampoco lo entiendo a día de hoy, me parece muy injusto", ha relatado.

Ha explicado que, durante su estancia en el hospital, leyó a esta niña libros que sacaba de la biblioteca del hospital, lo que lograba que en momentos tan difíciles ella "todavía sonriera", lo que asegura que le caló muy hondo.

En este sentido, ha aprovechado para subrayar la importancia que tienen las bibliotecas dentro de los hospitales: "No solamente entretienen, sostienen. Ofrecen otra forma de vida cuando la principal se apaga", ha añadido.

Una hermana gemela perdida

Una extraña dolencia la lleva al hospital, donde se ocultan los horrores de los experimentos con personas y descubre la existencia de una hermana gemela perdida.

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago y MBA por la Escuela Europea de Negocios, publicó su primera novela, El silencio de las olas, en 2021, a las que siguió La conjura de la niebla, La sombra de la rosa y El aliento de las llamas.

El Premio Planeta 2025 ha recibido 1.320 originales, récord de participación en un año en el que se ha habilitado la posibilidad de enviar los originales a través de un formulario en la web del galardón.