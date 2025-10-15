Vimianzo (A Coruña) acoge el preestreno de 'Brazaletes', que reivindica la importancia de gestos sencillos

Amorodio Teatro ha rescatado un suceso histórico para un monólogo protagonizado por Javier Castiñeira: la protesta de Aitor Agirre y Sergio Manzanera, dos jugadores del Racing de Santander que el 28 de septiembre de 1975 salieron al campo con con dos cordones negros en sus mangas a modo de brazaletes. Un gesto sencillo con el que ambos desafiaban a la dictadura, mostrándose contrarios a los últimos fusilamientos del franquismo.

Ahora, 50 años después, la compañía gallega rescata esta acción en Brazaletes, una pieza de teatro documental y de memoria democrática que convierte el fútbol en escenario de resistencia. Castiñeira asume en solitario la tarea de dar vida a estas figuras históricas que usaron el balón para defender la libertad: desde Bebel García, capitán del Dépor fusilado en 1936, hasta Sócrates, estrella del Corinthians que se enfrentó a la dictadura militar brasileña.

El resultado es un monólogo de 70 minutos en el que Castiñeira guía al espectador a través de diferentes épocas y geografías, con un texto escrito por Ernesto Is y bajo la dirección de Santiago Cortegoso. La pieza, señala la compañía en un comunicado, cuestiona de forma directa las políticas machistas, corruptas y violentamente capitalistas que rodean al "deporte rey", subrayando que el fútbol también puede ser un espacio de disidencia.

"Queremos lembrar que mesmo no terreo de xogo cabe a dignidade e a resistencia. Que o xesto máis pequeno pode converterse en memoria colectiva", explica la productora y cofundadora de Amorodio Teatro, Carmen Facorro. Castiñeira, por su parte, añade: "Esta obra é unha homenaxe a quen se atreveu a saírse do guión. O noso deber como artistas é traer esas voces ao presente e poñelas fronte ao público".

El estreno de Brazaletes llega en un momento clave para la compañía, que suma así su cuarta producción. Amorodio afronta con la pieza una residencia técnica en Vimiando, del 13 al 17 de octubre, que no solo será un espacio de ensayo último, sino también un punto de encuentro entre obra y comunidad. El preestreno será el 17 de este mes en la Casa da Cultura y contará con Sergio Manzanera, protagonista del gesto que inspira la pieza.