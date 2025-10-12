Betanzos (A Coruña) dedicará el 2026 a la Asociación Cultural Xóvenes do Pobo

Reunión entre la alcaldesa de Betanzos, María Barral, y un representante de la Asociación Cultural Xóvenes do Pobo. Concello de Betanzos

El próximo 2026 la Asociación Cultural Xóvenes do Pobo celebra su 50 aniversario y será, además, homenajeada en Betanzos que le dedicará el próximo año a la entidad por su trabajo de recuperación y conservación de las danzas gremiales.

Además, el gobierno local pedirá la declaración como BIC inmaterial de las cuatro danzas gremiales que conserva Betanzos: mariñeiros o mareantes, labradores, zapateros y xastres o alfaiates.

Originarias del siglo XVI, las danzas gremiales se recuperaron entre 1966 y 1980 por voluntarios de la OJE (Organización Juvenil Española).

De las cuatro, la asociación conserva la de mariñeiros en cada día de celebración y la de labradores con algo menos de asiduidad.

Según informa el Concello, la Escuela Municipal de Folclore fue la encargada de recuperar la Danza de Xastres o Alfaiates, rescatada en los 80 y los 90 por la Agrupación Pasiño a Pasiño.

En los actos del 800 aniversario de la ciudad, la Escuela Municipal recuperó también la de Zapateiros para, por primera vez, mostrar las cuatro danzas juntas a los betanceiros y betanceiras en una actuación llena "de emociones y orgullo betanceiro".

Entre las acciones para dedicar este año a la entidad están su inclusión en el calendario municipal, exposiciones, conferencias y un festival especial además de la imposición del Garelo Especial.