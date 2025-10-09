El ciclo Nexos trae a A Coruña las obras de Elsa Moreno y Laura Hojaman en dos citas gratuitas

La Casa Museo Casares Quiroga acogerá este mes de octubre dos citas con las artistas Elsa Moreno y Laura Hojman, quienes presentarán trabajos centrados en la recuperación de la memoria con María Casares y Antonio Machado como protagonistas.

El 17 de octubre, a las 19:00 horas, será el turno de Laura Hojman, que traerá el documental Los días azules sobre el legado poético de Machado.

La película fue premiada con seis galardones de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía y se estrenó en el 2020 conmemorando el 80 aniversario de la muerte del poeta, fallecido en el exilio en la localidad francesa de Collioure.

Tras la proyección, la propia autora mantendrá una conversación con el público. Después tendrá lugar una interpretación musical en directo de O cant dels ocells, una melodía catalana adaptada por Pau Casals para violonchelo.

El 31 de octubre, también a las 19:00 horas, la artista Elsa Moreno reivindica a la actriz coruñesa María Casares con su visión poética y escénica. La valenciana ofrecerá un recital itinerante basado en su poemario En un lugar limítrofe, que explora el exilio emocional, la identidad difusa y la tensión entre voluntad de afecto y el peso de la tradición.

Moreno convertirá la casa de Casares en el escenario de una intervención doble, la primera por las habitaciones del edificio y la segunda en la biblioteca, donde recordará la memoria de la actriz como figura del exilio y de la resistencia.

Las entradas para ambas citas son gratuitas pero es necesario inscribirse en el correo casasmuseo@coruna.gal o en el teléfono 981 189 856.