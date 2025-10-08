Teatro inmersivo o escape room, las nuevas actividades de la Cidade da Cultura en Santiago

Teatro inmersivo o un escape room entre las nuevas actividades de la Cidade da Cultura de Galicia

La Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, inaugura este otoño una nueva línea de programación con distintas actividades divulgativas, lúdicas y didácticas relacionadas con las exposiciones del Museo Centro Gaiás.

Bajo el nombre 'Gaiás_Inspira', engloba propuestas innovadoras dirigidas tanto al público adulto como infantil y juvenil, que convierten las salas del Museo en un espacio vivo, abierto a la participación del público, al juego y al aprendizaje compartido, y que incluye desde teatro inmersivo a visitas especiales o una yincana en formato escape room.

La primera de las actividades de esta nueva propuesta será Castelao e Savelev: olladas converxentes, una creación escénica de Oístes? Teatro en coproducción con Teatro En Punto, que presenta una obra inmersiva diseñada específicamente para el segundo andar del Museo Centro Gaiás que en estos momentos exhibe las exposiciones de Castelao.

Con un elenco compuesto por Tyler McKechnie y Gloria Rico, esta pieza semi-improvisada se inspira en las vidas y obras del artista e intelectual de Rianxo y del fotógrafo ucraniano, más próximos de lo que pueda parecer gracias a sus trazos atemporales y universales.

Durante sus funciones, el público se moverá libremente, sumergiéndose en una acción dramática que se desenvuelve en paralelo en distintos puntos de la sala, dando vida al contenido expositivo al integrar teatro y museo en un formato no convencional.

La propuesta tendrá cinco funciones los días 18, 19, 25, y 26 de octubre y el 2 de noviembre en el Museo Centro Gaiás. La asistencia es gratuita, previa la reserva de plazas a través de la página web de la Cidade da Cultura.

Castelao. Mirar por Galicia

La exposición Castelao. Mirar por Galicia será también protagonista de una yincana de enigmas en formato escape room que la Cidade da Cultura programará en el próximo mes de noviembre y dirigida a un público juvenil y familiar.

La línea de programación 'Gaiás_inspira' sumará próximamente otras propuestas que serán diseñadas de manera específica para cada una de las muestras incluidas en la programación del Museo.

Estas actividades se suman al programa de visitas guiadas regulares que el Museo Centro Gaiás ofrece gratis al público general, así como su programa didáctico, con contenidos adaptados a las visitas escolares de diferentes niveles educativos.