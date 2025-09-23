Arteixo (A Coruña) dedicará su Feira Histórica a Castelao
El evento se celebrará entre el 17 y el 19 de octubre
Arteixo celebrará entre el 17 y 19 de octubre una nueva edición de su Feira Histórica que, en esta ocasión, estará dedicada a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. El escritor e intelectual gallego será el foco de la programación cultural.
El programa, bajo el nombre Cousas de aldea, busca difundir cómo era el Arteixo de 1900, en este caso a través de la mirada de Castelao coincidiendo con su año homenaje en el 75 aniversario de su fallecimiento.
Entre las actividades previstas habrá actuaciones teatrales y musicales, comidas y cenas populares y la posibilidad de caracterizarse como un gallego de inicios del siglo XX.