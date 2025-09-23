Arteixo (A Coruña) dedicará su Feira Histórica a Castelao

Arteixo celebrará entre el 17 y 19 de octubre una nueva edición de su Feira Histórica que, en esta ocasión, estará dedicada a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. El escritor e intelectual gallego será el foco de la programación cultural.

El programa, bajo el nombre Cousas de aldea, busca difundir cómo era el Arteixo de 1900, en este caso a través de la mirada de Castelao coincidiendo con su año homenaje en el 75 aniversario de su fallecimiento.

Cartel XXIV Feira Histórica de Arteixo 1900. Concello de Arteixo

Entre las actividades previstas habrá actuaciones teatrales y musicales, comidas y cenas populares y la posibilidad de caracterizarse como un gallego de inicios del siglo XX.