Abren las inscripciones para los clubs de lectura de las bibliotecas municipales de A Coruña

Biblioteca municipal de la Sagrada Familia en una imagen de archivo. Concello de A Coruña.

La Red Municipal de Bibliotecas de A Coruña inicia una nueva edición de sus clubs de lectura, consolidados como uno de los programas culturales más participativos de la ciudad.

El plazo de inscripción se abre el 15 de septiembre y se activará de manera progresiva según el día de la semana en que se desarrolle cada club.

Las plazas se asignarán por orden de inscripción y los grupos comenzarán sus reuniones a lo largo del mes de octubre.

La programación incluye 36 clubs de lectura distribuidos por toda la red municipal, con un total de 556 plazas gratuitas disponibles.

La oferta abarca clubs generalistas, clubs temáticos centrados en un género, lengua o temática común, grupos dirigidos a colectivos específicos y propuestas infantiles y juveniles.

Como novedad, se mantiene un ciberclub virtual para quienes prefieran participar a su ritmo y sin horarios fijos. Cada grupo tendrá entre 10 y 20 participantes, según la capacidad de cada espacio.

Las sesiones, que se desarrollarán a lo largo del curso 2025-2026 con periodicidad semanal, quincenal o mensual, constituyen un espacio de encuentro donde las personas participantes comparten impresiones sobre una selección de títulos propuesta por el personal bibliotecario.

Los clubs fomentan la reflexión colectiva, el diálogo y la creación de comunidades en torno a la lectura.

La inscripción es libre y gratuita hasta completar las plazas, y puede formalizarse a través de la página web de las bibliotecas municipales, por teléfono o de manera presencial en cada centro.