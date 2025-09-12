Unas 870 edificaciones vacías del litoral de Galicia podrán tener nuevo uso

Alfonso Rueda, este viernes en una visita a la antigua fábrica ballenera de Caneliñas en Cee, A Coruña.

Desde que la Xunta asumió hace dos meses la ordenación y gestión del litoral de Galicia, ha iniciado la elaboración de un futuro catálogo para incluir los bienes de valor cultural. El presidente, Alfonso Rueda, informó este viernes en Cee (A Coruña), que hay identificados 1.600 elementos, de los que alrededor de 870 son edificaciones que podrán tener nuevos usos compatibles con su conservación.

Acompañado de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, el presidente del Gobierno gallego visitó hoy la antigua factoría ballenera de Caneliñas, en Cee, donde puso en valor la riqueza histórica, natural, cultural y productiva del litoral de Galicia.

La Xunta reivindica que la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral en Galicia (Loxilga), en vigor desde hace dos años, convirtió a Galicia en la primera comunidad en regular por ley la totalidad de su costa, ejerciendo desde el pasado 1 de julio, tal y como recordó Rueda, su gestión plena y efectiva con el traspaso de las funciones y servicios correspondientes.

Según destacó, este marco normativo supone un punto de partida que dota a Galicia de la capacidad de actuar y planificar el futuro de su litoral, algo que "valía la pena gestionar".

Faros, molinos, hórreos, fábricas

Rueda indicó que el futuro catálogo, "muy heterogéneo", será uno de los primeros frutos de esta nueva etapa. Tras revisar un inventario inicial de más de 450 edificaciones en los 86 ayuntamientos costeros de Galicia, se completó un estudio exhaustivo que elevó la cifra a más de 1.600 elementos con valor cultural.

De ellos, alrededor de 870 son edificaciones que podrán tener nuevos usos compatibles con su conservación, como faros, molinos, hórreos o la propia fábrica ballenera de Cee.

Rueda defendió que el objetivo es revitalizar estas construcciones para que dejen de "deteriorarse" y de ser ruinas olvidadas, y se transformen, de nuevo, en espacios útiles, generadores de actividad, empleo y orgullo colectivo.

El proyecto de decreto del catálogo está ya en tramitación, avanzó Rueda, tras una consulta pública realizada este verano. El próximo paso será someterlo a información pública en octubre con la previsión de aprobarlo "antes de que finalice este año".

El presidente aseguró también que la Xunta ya está trabajando en la senda que conectará todo el litoral gallego desde Ribadeo hasta A Guarda.

Cinco millones en ayudas al turismo

Alfonso Rueda informó de que se ha abierto el plazo para que los titulares de establecimientos turísticos de alojamiento y de restauración situados en municipios costeros de Galicia puedan optar a la línea de ayudas destinada al embellecimiento del litoral gallego.

Esta convocatoria supone una inversión de cinco millones de euros en distintas actuaciones de mejora energética, digitalización y mejora de las fachadas de los edificios de la línea de costa de Galicia. Además, activa el Plan del Litoral y tiene como principal objetivo potenciar el turismo de costa.

Podrán optar a estas ayudas hoteles, campamentos de turismo, establecimientos de turismo rural, entre otras tipologías de alojamiento y también restaurantes, cafeterías y bares. El plazo finalizará el 12 de noviembre y las actuaciones y los gastos vinculados con la ayuda concedida deberán estar realizados y pagados entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026.