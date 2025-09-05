La Xunta quiere ampliar el horario de visitas del Museo Carlos Maside de Sada (A Coruña) este mes

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha avanzado que esperan que "a lo largo de septiembre u octubre" puedan ampliar el horario de apertura del Museo de Arte Contemporánea Sargadelos-Carlos Maside, situado en el municipio de Sada (A Coruña).

"Estamos trabajando con la propiedad para ponerla en valor y poder abrir y mostrar a toda la sociedad gallega ese gran patrimonio", ha expuesto a preguntas de los periodistas sobre este asunto en un acto en la ciudad herculina y recogidas por Europa Press.

"Estamos valorando varias fórmulas para hacerlo de forma estable", ha añadido.

Murales de Urbano Lugrís

Por otra parte, respecto a los murales de Urbano Lugrís localizados en los números 25 y 27 de la calle Olmos, en A Coruña, López ha ratificado que espera convocar una reunión con representantes del Ayuntamiento y la Diputación provincial en "15 días".

"Estamos pendientes de recibir las valoraciones económicas que fue la parte en la que nos comprometimos", ha expuesto para recalcar que hay una "muy buena sintonía" con ambas instituciones y con los propietarios del inmueble.

"Estamos todos alineados en la estrategia de poner en valor no solo la obra de Urbano Lugrís, esos murales de la calle Olmos, sino también ese edificio singular que tenemos en A Coruña", ha recalcado con motivo de su visita a la capilla de la Orden Tercera, en la que ha informado que la Xunta iniciará en la próxima semana los trabajos previstos en la misma.