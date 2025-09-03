Las Meninas de Canido llegan a su 17ª edición en Ferrol

Presentación de las Meninas de Canido 2025 en Ferrol. Concello de Ferrol

Las Meninas de Canido llegan este 2025 a su 17ª edición con un festival que se extenderá desde este viernes 5 hasta el domingo 7 con más de 500 obras.

El barrio ferrolano volverá a llenarse de figuras y color con este festival de arte urbano en el que Canido se transforma en un museo al aire libre con firmas nacionales e internacionales.

Al acto de presentación celebrado esta mañana acudieron Eduardo Hermida, promotor de la iniciativa; el vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira; la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, y el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela.

En el acto, el regidor definió el festival como un referente "de arte urbano a nivel mundial" alabando el trabajo de Hermida desde hace casi dos décadas cuando "deu inicio ás Meninas co obxectivo de encher de cor e vida un dos barrios máis emblemáticos da nosa cidade".

17 años después, los edificios de Canido serán una vez más el soporte de las reinterpretaciones del cuadro de Velázquez.

"O que comezou sendo unha Menina pintada nunha parede, converteuse no xerme dun dos festivais de arte urbana máis importantes de Europa", aseguró Rey Varela, recordando que el barrio ha sido reconocido como un itinerario cultural de especial interés por la Unesco.

La cita atrae a cientos de personas cada año, tanto turistas y curiosos como artistas.

"Así temos que seguir, colaborando todos, para que esta cidade siga crecendo, que este evento teña novas edicións e teñamos máis arte urbana", concluyó el alcalde.

Por su parte, el impulsor de las Meninas agradeció el apoyo de las administraciones y afirmó que "as Meninas de Canido é un dos eventos máis lonxevos do país e servimos de referentes a outros que converten os barrios en museos e as rúas en galerías abertas" añadiendo que "non hai ciudade que non se preste a decorar os seus muros con magníficos murais que lles devolven a vida".