Las jornadas 'A Cultura é un dereito' unirán arte, creación y territorio en Oza-Cesuras (A Coruña)

Las Jornadas 'A Cultura é un dereito' celebrarán su vigésima edición el próximo 28 de agosto en la Fundación PazosCuchillo, en Trasanquelos (Oza-Cesuras), A Coruña. El programa incluirá presentaciones, mesas redondas y conferencias, entre otras actividades.

El Pazo provincial de la Diputación de A Coruña acogió esta mañana la presentación de la vigésima edición de las jornadas, en la que participaron la diputada de Cultura, Natividade González, y la comisaria de las jornadas, Sara Fraga.

Para participar en esta edición, es necesario inscribirse en el formulario habilitado en la web https://aculturaeundereito.gal, ya que las plazas serán limitadas.

Esta edición tiene como eje la relación entre arte, creación y territorio, con una programación que pone el foco en la comarca de las Mariñas como ejemplo de dinamismo cultural.

Las jornadas pretenden favorecer el intercambio de experiencias, estimular la colaboración entre proyectos y dar a conocer los espacios e iniciativas que hacen posible la actividad artística en el territorio. El objetivo es, asimismo, abrir un diálogo sobre el papel de los agentes culturales y de los creadores en la construcción de una identidad cultural compartida, diversa y abierta al futuro.

La diputada de Cultura, Natividade González, señaló la importancia de poner en valor la cultura "como motor de transformación social, sinónimo de territorio, cohesión, innovación e identidad".

La comisaria de las jornadas, Sara Fraga, mediadora cultural, señaló que estas jornadas servirán para "conocernos, mirarnos cara a cara, tejer redes y compartir aspiraciones. Tampoco faltarán las reflexiones sobre el mundo artístico ayer y hoy, si existe un renacer cultural en Galicia actualmente o los mecanismos más viables para vivir del arte hoy en día".

"También nos preguntaremos qué tiene de mágico la Comarca de las Mariñas de Betanzos para que ni uno, ni dos, ni tres artistas que vienen a aprender al CIEC decidan instalarse aquí. Entre las creadoras que firman sus obras desde las Mariñas tenemos músicas, escritoras, ilustradoras, ceramistas, joyeras o paisajistas, y entre los grupos de música que se juntan en la gasolinera de Montellos para ir a sus conciertos están orquestas como Combo Dominicano u Olympus, o grupos del panorama gallego como Baiuca, Aliboria o Pansenfron. Estamos bien situadas", añadió.

Programa

El programa se abrirá a las 9:45 con la acreditación de las personas participantes y la bienvenida institucional a cargo de representantes de la Fundación PazosCuchillo, del Ayuntamiento de Oza-Cesuras, de la Diputación de A Coruña y de la propia comisaria. A las 10:00 tendrá lugar la presentación y visita guiada a la exposición de la Fundación, seguida de una conferencia sobre la realidad socioeconómica de la comarca de las Mariñas.

Tras una pausa para café, se celebrará un coloquio centrado en los espacios de creación que impulsan la actividad cultural, con la participación de la Fundación CIEC, la Librería Biblos-Biblos Clube, el laboratorio creativo Espazo Vaina de la asociación CRÚA, el Monasterio de Bergondo y el Espazo BAM de Betanzos.

Por la tarde, el coloquio girará en torno a las personas que hacen cultura en el territorio, con intervenciones de diferentes creadores como Carlos Pazos, Pedro Lamas, Antía Yáñez, Correa Corredoira, Iria Fafián, Isabel Durá, Sabela Caamaño y SaraSal. La jornada continuará con la crónica del día a cargo del escritor y periodista Xesús Fraga, seguida de las conclusiones de la comisaria Sara Fraga, y concluirá con un concierto de los grupos Altalaplana y Furallefalle.

Asimismo, como actividad complementaria, se organizará una visita guiada a la Fundación PazosCuchillo, con plazas limitadas según orden de inscripción.