La cantante porriñesa Xoana actuará este sábado en las Fiestas de San Ramón de Ferrol @xoanavm

La artista gallega Xoana se sumará al cartel de las fiestas de verano de Ferrol 2025. La cantante de O Porriño subirá al escenario de la plaza de Armas el próximo sábado, día 23, en la noche de conciertos de Cadena 100 que también protagonizarán Hermanos Martínez, Funambulista y Gonzalo Hermida.

Según las previsiones, la actuación comenzará a las 21:00 horas para interpretar temas de su primer trabajo 'Dardos', así como nuevas canciones que darán forma a su nuevo lanzamiento musical.

Programa de conciertos en las Fiestas de San Ramón 2025

Este viernes, 22 de agosto, se llevará a cabo la lectura del pregón a las 21:30 horas en la plaza de Armas. Tras esto, los conciertos iniciarán de manera oficial. Todas las actuaciones tendrán lugar en plaza de Armas, a no ser que se especifique lo contrario.

La programación de conciertos se iniciará el mismo viernes 22 con Omar Montes, quien estará seguido el sábado 23 por el Concierto Cadena 100, protagonizado por los Hermanos Martínez, Funambulista, Gonzalo Hermida y Xoana.

Al día siguiente, domingo 24, será el turno de Lucía Pérez de subirse a los escenarios. Una vez finalice su actuación, Mondra cerrará la jornada por todo lo alto.

El lunes 25 iniciará la semana con el Concierto PopTour, traído hasta Ferrol por Carmelo, Juanra, Berdández y La Banda del Capitán Inhumano. El martes 26 Tahin calentará el escenario y Nil Moliner elevará hasta el cielo la plaza de Armas.

El miércoles 27, ombligo de la semana, estará animado por Mago de Öz, quienes ya calientan motores para uno de los conciertos más esperados de este año: el de David Bustamante, que tendrá lugar el

El sábado 30 estará animado por los conciertos de Lérica, Vicco y Chema Rivas, que darán paso al fin de las fiestas el domingo 31.

La Orquesta Panorama City será la encargada de poner el broche de oro a las fiestas con un espectáculo en el puerto. Mientras tanto, Omadroma, Ferrock, Drei y Far Away Place tomarán la plaza de Armas.